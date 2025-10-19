【台風情報】台風24号は日本の南で左に急カーブ？南に逆戻りルート？ 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表データで位置を見る 最大瞬間風速40メートルに発達
台風第24号(フンシェン)
2025年10月19日09時45分発表
【写真を見る】【台風情報】台風24号は日本の南で左に急カーブ？南に逆戻りルート？ 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表データで位置を見る 最大瞬間風速40メートルに発達
19日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯14度00分 (14.0度)
東経120度50分 (120.8度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)
19日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
20日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
21日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
22日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
23日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度40分 (15.7度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
24日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 カンボジア
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経106度25分 (106.4度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 400 km (215 NM)