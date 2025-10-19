【秋華賞／大口投票】カムニャックに300万台×3連発「1000万円」超の一撃　6人気以下の“穴馬大口”も複数あり

第30回の大口投票は、カムニャックに集中。

当日午前の段階でカムニャックが単勝2.2倍とやや抜けた1番人気に押され、エンブロイダリーが6.4倍の2番人気、3番人気が7.7倍のセナスタイルで、ここまでがオッズ一桁。以下、4番人気12.0倍でジョスラン、5番人気15.7倍でパラディレーヌ、6番人気エリカエクスプレス16.1倍と続いている。

■カムニャックに300万台×3連発

前売りではほぼ動きがなく、終日静かに推移。金曜夜の大口は入らず、土曜10時15分頃に最初の高額投下があったが、投票先は意外にも前日9人気の伏兵マピュース。その後14時10分頃にカムニャックへ複勝約220万円、16時30分頃に再度カムニャックへ複勝約130万円、20時30分頃に単勝約160万円、23時10分頃には複勝約130万円の投票があった。

当日に入ると、9時20分頃にカムニャックへ単勝約220万円を皮切りに200万以上の高額投票で火蓋が切られると、10時05分～15分頃にカムニャックへ複勝約350万円、単勝約380万円、複勝約330万円の300万円台の大口が連発。また7人気テレサにも10時35分頃、複勝約220万円の高額投票も見られた。

午後にはより活発な投票が予想され、どの馬が投票額を伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。