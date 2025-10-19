［党首に聞く 政局流動化］

対決でなく是々非々で…日本保守党代表 百田尚樹氏 ６９

――自民党の高市総裁にどう対峙（たいじ）するか。

日本をこの３０年間、貧しくしてきたのは自公政権だ。我々が掲げている減税、再生可能エネルギーの停止と移民政策の大胆な見直しをやらないと日本は復活できない。この三つに賛成するのであれば、得意とするＳＮＳ発信で支援したい。対決ではなく、是々非々のスタンスで向き合う。

――野党連携の考え方は。

野党でまとまれるテーマがなかなかない。ガソリン税の暫定税率廃止も野党の中で積極性に濃淡がある。減税も各党で現実的な減税幅の考えにずれがあるが、一生懸命話し合おうと思っても議論にならない。本気でやる気があるのか疑問だ。（聞き手・伊福幸大）

野党は非自民政権模索を…社民党党首 福島瑞穂氏 ６９

――自民党の高市総裁にどう向き合うか。

高市氏が首相になれば、麻生、安倍両元首相を継承する色合いが濃く、古い自民に戻る危機感がある。野党との連携も難しくなる。我々は全面対決していく。

――野党の役割は。

衆参両院選の結果は「自民政治はノー」で、野党は非自民の政権を模索すべきだ。自民政治を終わらせ、公平な税制の実現や介護報酬の引き上げなどを実現したい。野党政権が誕生すれば、閣外で協力したい。

――党勢低迷が続く。

政治は黒か白かの二択ではなく、少しずつ変えていくしかない。小さな政党だが、消費税減税、企業・団体献金の禁止を一緒に実現したい。（聞き手・山崎崇史）

政治情勢に左右されず…チームみらい党首 安野貴博氏 ３４

――政治情勢が激しく変化している。

右派、左派といった政界の勢力図が変わっても、党のかじ取りは変わらない。テクノロジーで政治と未来を良くすることを目指すだけで、我々は別の軸で意思決定している。

――自民党と日本維新の会が政策協議を進めている。

どんな政権になっても協力できる部分は前のめりに協力し、違うところはしっかり議論していく。是々非々のスタンスは変わらない。

――会派入りや入閣を求められたら受けるか。

会派入りの打診があればフラットに検討するが現状は１人でやっていく。どの政権であっても、入閣で得られるもの、失うものを比較考量した上で決めたい。（聞き手・重松浩一郎）