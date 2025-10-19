アンジェ・ポステコグルー監督は、ノッティンガム・フォレストを率いた８試合で１勝も挙げられなかった/Mike Egerton/Getty Images

（ＣＮＮ）サッカーのイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストは１８日、アンジェ・ポステコグルー監督を解任した。就任からわずか３９日後の決断となった。１８日の試合ではノッティンガムはチェルシーに０対３で敗れていた。

トッテナムやスコットランドのセルティックで指揮を執ったポステコグルー氏は、ノッティンガムでの在任中に１勝も挙げられず、２分６敗と苦戦していた。

クラブは１８日の試合の終了から２０分も経たないうちに声明を発表し、「ノッティンガム・フォレストは一連の残念な結果とパフォーマンスを受け、アンジェ・ポステコグルー氏が監督の職から直ちに解任されたことを確認する」と明らかにした。

データ会社オプタによると、ポステコグルー氏の正監督解任はプレミアリーグ史上最速で、２００６年にチャールトンを４０日で去ったレス・リード氏を１日上回るという。

ただし、同じオプタによれば、２３年にリーズ・ユナイテッドを率い、双方の合意によって３０日間で退任したサム・アラダイス氏のみが、リーグ史上より短い期間でチームを指揮した監督とされる。

ポステコグルー氏は、約２年間チームを率いて昨季に３０年間で最高位となるリーグ７位に導いたヌーノ・エスピリト・サント氏の後任として就任していた。

ヌーノ氏は今季わずか３試合で解任となった。同氏はＢＢＣに対し、オーナーのエバンジェロス・マリナキス氏との関係が「変化した」と語っていた。

ポステコグルー氏の退任により、ノッティンガム・フォレストは今季すでに３人目の監督探しに入ることになる。