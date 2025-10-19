１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。

箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。

坪田監督「予選通過したと思っていた」

法政大は１１位となり、１１年ぶりに本大会の出場を逃した。選手たちは呆然としたような表情で結果のアナウンスを聞き、泣き崩れた。１０位の立教大との差は、わずか１７秒だった。

今年１月の本大会でシードを逃したため、４年ぶりに予選会に臨んだ。エース大島史也選手（４年）らがチームを引っ張り、レース終盤の１７・４キロ地点では９位につけていたが、昭和記念公園内で逆転を許した。坪田智夫監督は「ゴール時は通過したと思っていた」と振り返り、「最後で力を出し切れず、予選会の怖さが出た。箱根への思いの差が出たのかな」と厳しい表情だった。

花岡慶次主将（４年）は「１人あたり、あと２秒速く走れていれば……」と肩を落とし、「きょうこの瞬間から、苦しい期間を越えてこの地に帰ってこなければならない。下級生たちは必ず本大会出場をつかみとってほしい」と後輩に望みを託した。