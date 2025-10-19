日本球界が誇るエースが、激励にやってきた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日にTEAM雷電が出場したが、控室を西武ライオンズ・今井達也投手が訪問。選手たちを激励した。過去に、黒沢咲（連盟）から「練馬ライオンズ？」と聞かれたエピソードを思い出し、今井は「めちゃくちゃおもしろかった」と、改めて爆笑した。

【映像】来季はメジャー！超大物投手がTEAM雷電を激励

今井は日本球界が誇る大エースの一人。150キロを超えるストレートと、切れ味抜群のスライダーを武器に3年連続で10勝を挙げると、防御率は1.92と抜群の安定感を誇った。レギュラーシーズン終了後、来年はメジャーに挑戦する意向を明かしている。またプロ野球界では屈指の麻雀好きとしても知られ、過去2回行われたNPBとMリーグのコラボ企画では、いずれも出場。これをきっかけにTEAM雷電のメンバーたちと交流を深めることとなった。

シーズンも終わり、TEAM雷電の激励にやってきた今井だが、今回も控室は笑いに満ちた。本田朋広（連盟）が「少年のような気分」とユニフォームのプレゼントにニコニコすると、記念撮影をしてもらった黒沢に、野球好きの萩原聖人（連盟）が「練馬ライオンズしか知らないくせに（笑）」とツッコミを入れた。

というのも、黒沢はプロ野球界のことをほとんど知らず、今井が所属する西武ライオンズについてわからなかった。今井は「（初対面の際）萩原さんが、なんとかライオンズだと（黒沢に）言った時、『練馬区？』と。プロ野球を23区でやっていると思っていたそう」というエピソードを、カメラマンに大笑いしながら伝えていた。

なお、今井の訪問の様子が公開されるとファンからは「メジャーの人が」「なんで今井達也おるん」「来季メジャーリーガーいたな」と驚きの声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

