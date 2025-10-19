【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希、急落下フォークで“打者に異変”

10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希の“急落下フォーク”が話題となっている。

ドジャース4点のリードで迎えた9回表、この回先頭の4番ウィリアム・コントレラスに対して佐々木は、初球、真ん中低めいっぱいへ決まる159km/hの剛速球で見逃しを誘ってストライクを先行させると、続く2球目は、外角のストライクゾーンから入ってベースの直前で急落下し、低めのボールゾーンへと落ちた139km/hのフォークボール。この1球に、積極的に振っていったコントレラスであったものの、あまりの落差ゆえについていけずに空振り。しかもその際に右膝がつかんばかりに身体を沈ませて打ちにいくという、珍しい姿を見せることとなった。佐々木の“予想以上の急落下”するフォークにファンからは「ヤバいな」「軌道エグい」「消えたな」「えげつない」「落ちすぎ」「なんで当たらないって顔」「これがあれば無双できる」「これは大魔神」「打てると思って振り始めると消える」「やっぱり抑え適性高かったんやな」「まさに令和の大魔神」といった様々な反響が巻き起こることに。

佐々木といえば、160km/hを超える剛速球に加え、MLB平均の1/3程度しか回転しないがゆえに、独特な変化を見せるフォークが投球の切り札。この場面に限らず、今後も多くの打者がこのフォークに手こずりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images