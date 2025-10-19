NEWS加藤シゲアキ、女性共演者に手を握られたシーンの裏話告白「ト書きない」【新東京水上警察】
【モデルプレス＝2025/10/19】NEWSの加藤シゲアキが10月19日、都内で行われたフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（毎週火曜21時〜）トークイベントおよび第3話上映会に、主演の佐藤隆太、主題歌を務めるAqua Timez（太志、OKP-STAR、大介、mayuko、TASSHI）とともに出席。タレントの柴田理恵との共演シーンの裏話を明かした。
【写真】加藤シゲアキ＆佐藤隆太「失恋ショコラティエ」完璧再現ショット
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材とし、船や海のシーンを圧倒的なスケールで描く。強行犯係の係長でリーダーの碇拓真を佐藤、警視庁本部のエリート集団である捜査一課から望まぬ異動で水上警察署に配属された刑事・日下部峻を加藤が演じる。
佐藤と加藤は、会場に集まった観客からの拍手に迎えられて登場。佐藤は「ちょっとちょっと、すごいじゃん。こんなに大勢の皆さんが入ってくださっているって、僕、思ってなかった」と感激し、加藤も「もう映画化が決まったのかな、っていう（笑）。時空が歪んだというか、『決まったんだ！』みたいな気持ちになりますね。第3話上映会というのもとても珍しい」と微笑んだ。
撮影の裏話を聞かれた際には、福留洋子役で出演した柴田について佐藤が「僕的にすごい面白かったのは」と切り出し、「柴田さんが『お願い助けて！』って、（碇と日下部の）2人いるのに、日下部にしか行かない（笑）。あれが個人的に超面白くて。あんな感じなんだけど人選んでるんだ、好みのタイプがあるんだっていうのが（笑）」と報告。加藤は「本来で言うと立場の上っぽい碇さんに行くはずなんですけど、ずっと僕の手を握って、『助けて！助けて！』って（笑）。しかもあれ、別にト書きないんで、アドリブ」と柴田がアドリブで加藤の手を握っていたことを明かし、佐藤は「こっち全然来てくんない（笑）。あれ、面白かったなぁ」と笑っていた。（modelpress編集部）
