中川翔子、双子の息子と亡き父のライブ観賞報告「孫たち抱っこしてほしかったな」
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの中川翔子が10月17日、自身のInstagramを更新。1994年に亡くなった父で歌手の中川勝彦さんのライブを、双子の息子とともに観賞したことを報告した。
【写真】中川翔子、双子息子と亡き父の映像鑑賞
中川は「今夜は、わたしの父 中川勝彦さんのライブのウォッチパーティをYouTubeで」と綴り、双子の赤ちゃんとともに、父・中川氏のライブ映像を観賞したことを報告。「双子と、時を超えて会えたみたいでなんだか胸がいっぱいになりました 長生きして 孫たち抱っこしてほしかったな」とも記し、今は亡き父への思いをしたためている。写真では、赤ちゃんを抱く様子や、テレビに映る勝彦さんのショットも公開。育児や育児グッズについての絵日記も投稿している。
この投稿には「涙が止まらない」「お父さん天国で喜んでますよ」「絆を感じる」「泣いてしまった」「きっと見守ってる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中川翔子、双子息子と亡き父の映像鑑賞
◆中川翔子、双子息子と亡き父のライブ観賞
中川は「今夜は、わたしの父 中川勝彦さんのライブのウォッチパーティをYouTubeで」と綴り、双子の赤ちゃんとともに、父・中川氏のライブ映像を観賞したことを報告。「双子と、時を超えて会えたみたいでなんだか胸がいっぱいになりました 長生きして 孫たち抱っこしてほしかったな」とも記し、今は亡き父への思いをしたためている。写真では、赤ちゃんを抱く様子や、テレビに映る勝彦さんのショットも公開。育児や育児グッズについての絵日記も投稿している。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】