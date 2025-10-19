「玉木る」とまでいわれ…評判ガタ落ち国民民主党と政権交代が“夢と消えた”立憲民主党の「イバラ道」

自民党の本命は国民民主党だったが……

公明党の連立離脱で勃発した永田町の政局も、結局は「高市早苗首相（64）」で収まる公算が大きくなった。

その間に政界再編が進み、自民党は日本維新の会と急接近。当初、キーパーソンと見られていた国民民主党の玉木雄一郎代表（56）は間隙を突かれ、口あんぐり。維新、国民の３党結集を訴えた立憲民主党の野田佳彦代表（68）は旗色悪く、“そして誰もいなくなった”パターンに陥るかもしれない。

維新に先を越されてしまった玉木氏は次の一手が難しい。

「次の首相候補」ともてはやされたのは過去の話。維新の吉村洋文代表（50）は“今からでも遅くはない”とばかりに、玉木氏に合流を呼びかけているが、それでは存在感が薄まってしまう。

全国紙政治担当記者は

「オイシイとこ取りを狙うつもりが、蚊帳の外になってしまった。支持者からは玉木氏の判断ミスを指摘する声も上がっている。SNS上でも『玉木る』という玉木氏の“優柔不断さ”を揶揄するネットスラングが拡散されているほど。国民の場合、支援する連合の存在を無視することはできず、自民と連立は組みづらい。公明党に近づき、保守中道路線を進むのが現実的ではないか」

と話す。

国民民主党の判断について、本サイトは政治評論家の有馬晴海氏に話を聞いた。

「国民民主党は自民党が公明党と一緒であれば、連立に参加する腹づもりでしたが、公明党が連立を解消したために“過半数を獲れないから”という理由で玉木さんは躊躇してしまった。公明党がいなくたって、“自国連立”で比較第一党なんですから、過半数を持っていなくても努力すれば法案は通せるんですよ。

実際、石破さんの自公政権はそうしていましたからね。そういう覚悟が玉木さんになかったということでしょう。自民党としては、本心では将来性のある国民と組みたかったはず。ですが、すでに維新と先に組んでしまったので、いまから合流したとしても、存在感は格段に低くなってしまいますね」

維新の離脱により、野党統一候補での政権交代は夢と消えてしまった。呼びかけた立憲民主党も問題が表面化した。

枝野幸男氏を中心とする左派勢力が

理念や政策の違いを理由に国民から難色を示されたが、両党とのミゾはそれだけではなかった。野田代表のうしろに控える個性豊かな面々にアレルギーを抱えていたという。

「最近は玉木氏に対する安住淳幹事長（63）の“上から目線”が話題になりましたが、安住さんのあのキャラは昔から。あまりに偉そうなので『閣下』と揶揄されています。玉木氏とは民主党時代の先輩後輩の間柄なので、２人のやり取りはお約束。むしろ玉木氏と榛葉賀津也幹事長（58）が嫌悪しているのは蓮舫さん（57）などのリベラル左派。民主党時代からの遺恨があるんですよ」（前出・全国紙記者）

立憲のもう一人の“名物キャラ”といえば、コテコテの関西弁で迫る辻元清美氏（65）。こちらがダメなのが維新の吉村代表だった。

10月９日に出演したテレビ番組で「組めない政党は？」と聞かれ

「共産党。あと立憲民主党の辻元さん」

と明言。

「人間的には嫌いじゃない」

としつつも

「水と油だと思っている」

と述べた。在阪メディア関係者は

「吉村代表が慕う橋下徹氏（56）も『無理なのは辻元清美さん』と言い切っている。辻元さん特有のグイグイ来るところが、政策うんぬん以上に苦手なようです。全部持っていかれますから」

と笑う。

結局、立憲はお祭りの準備だけしてポツンと取り残されたカタチ。永田町関係者によれば、

「まだ共産党がいる。以前、選挙で共闘したように『立憲共産党』に戻るしかない」

と皮肉る声も聞こえてくる。

「自民党は総裁選であれほど党を二分して争ったのに、結局は高市氏の元にまとまった。『造反リスト』なんて出回ったけど、今の流れなら収束しそうですし、維新からの議員定数削減ものみ込んだ。逆に立憲のほうが玉木氏からの要求に応えられない党内事情を世間に晒してしまった。もし国民からの『安全保障、エネルギー、憲法改正などの基本政策の一致』に応えていたら、枝野幸男氏（61）たち左派数十人が出ていったでしょう。だから野田さんはのめなかった。そんな立憲の脆さを他党は知っていたため、野党連合での政権交代は“夢”と消えてしまったのでしょう」（同・永田町関係者）

自公政権に替わり、自維政権が誕生する可能性が高くなった。政界再編を経て、日本国民の生活は、本当に良くなるのだろうか――。