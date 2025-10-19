ホリデーシーズンに手に入れたい！ 【ロンハーマン】と【トッズ】のコラボアイテム

【ロンハーマン】と【トッズ】のコラボレーションライン「TOD’S for Ron Herman」。2025年10～12月にリリースされる特別なアイテムが到着。日常に寄り添いながらも、スタイルをさりげなく引き立てる洗練されたデザインの数々がラインナップされています。

＜好評発売中＞バイカラーが洒落てるパテントローファー

「Loafers in Leathe」各\113,300

パテントレザーを採用した新型のローファーが【ロンハーマン】限定色として登場。ブラックはシンプルながら程よい光沢感で存在感を放ち、冬の重たくなりがちな装いにも軽やかさを添えます。ブラック＆アイボリーの配色は、上品さとモダンな印象を兼ね備え、モノトーンながらスタイリングのスパイスに。

＜11月15日発売予定＞コーディネートを格上げするシューズ＆バッグ

「Loafer sneaker」\116,600

【トッズ】のローファー型スニーカーを、今シーズンの【ロンハーマン】のキーカラーであるネイビーのスエード素材にアレンジし、特別なモデルに。

上「Leather bag（Pend）」\218,900、下「Leather bag（Pend Mini）」\185,900

春夏に人気だったレザーバッグを、今シーズンは少し濃いブラウンにして復刻。「Pend」はiPadなども収納できる仕事にも活躍するサイズ感、「Pend Mine」はコンパクトなサイズながらも実用的なサイズ感です。どちらも中の仕切りで整理しやすく、ショルダーストラップを太いキャンバス素材に変更し、ほどよいカジュアルさをプラス。カジュアルからエレガントな装いまで、幅広いシーンに取り入れられます。

＜12月5日発売予定＞スモールレザーグッズには、キャッチーな3色が限定で登場

左「Leather business card holder」各\31,900、右「Leather card holder」各\50,600

【トッズ】の革小物の中でも定評のあるウォレットコレクションより、【ロンハーマン】はウォレット1型とカードフォルダー2型を、ピンク、グリーン、ブルーの3色を限定色でラインナップ。濃淡のバイカラーが魅力で、持っているだけで気分が上がります。傷が目立ちにくいレザーにし、長く愛用できるよう仕上げています。

「Leather wallet」各\69,300

ウォレットは【ロンハーマン】の限定アイテム。カードとキャッシュを収納でき、実用性とデザイン性を兼ね備えたコンパクトサイズです。

12月5日（金）の発売に先駆けて、「ロンハーマン オンラインストア」では、11月15日（土）～11月24日（月）の期間、先行でプレオーダー会を開催。2025年最後の一粒万倍日と天赦日が重なる最強の開運日、12月21日に向けて、ぜひチェックしてみてください。

※価格はすべて税込みです