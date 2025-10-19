今日19日の日中は気温の上がり方が鈍く、午前11時の気温は昨日18日より低い所がほとんどとなっています。このあとも、それほど大きく気温が上がることはなく、全国的に昨日より低い最高気温となる所が多いでしょう。また、今日19日の夜は朝よりも気温が下がり、明日20日の朝にかけて空気がヒンヤリしそうです。

今日19日の最高気温は前日より低い

今日19日の日中は、全国的に昨日18日に比べてあまり気温が上がっていません。午前11時の気温は、札幌で11.2℃、東京都心で22.6℃、名古屋で21.5℃、大阪で21.6℃、福岡で22.9℃となっており、前日の同じ時間と比べ、同じくらいか5℃程度低くなっています。一方、九州南部や南西諸島は、昨日18日と大きく変わらない所が多く、鹿児島の午前11時の気温は27.2℃となっています。





今日19日は、北日本の一部で晴れるほかは全国的に曇りや雨の所が多く、このあと気温が上昇する幅はそれほど大きくない見込みです。日中の最高気温は、札幌で12℃、東京都心は24℃、大阪23℃、福岡24℃でいずれも前日より低くなる予想です。昼間でも半袖では肌寒く、長袖に上着が必要な所もあるでしょう。一方、鹿児島は昨日18日と同じくらいで、真夏日寸前の29℃まで上がる見込みです。那覇は31℃予想で、今日19日も最高気温30℃以上の真夏日となるでしょう。

今日19日夜は今朝より気温低下 明日20日朝は空気ヒンヤリ

今日19日の夜は、全国的に朝よりも気温が下がり、明日20日の朝にかけて空気がヒンヤリするでしょう。北海道は上空に寒気が流れ込んでおり、標高の高い所では氷点下の冷え込みとなる所がある見込みです。本州から九州も今日19日の朝より冷える見込みで、予想最低気温は東京都心で15℃、大阪18℃、福岡19℃などとなっており、東日本から西日本でも20℃を下回る所が多いでしょう。今夜は、いつもより少し暖かくしておやすみください。