GPシリーズ第1戦フランス大会

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦のフランス大会が18日、フランスのアンジェで行われ、女子は17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計227.08点で優勝した。17日のショートプログラム（SP）、この日のフリー、合計と全て今季世界最高得点。GP初出場初優勝の衝撃デビューに、世界が驚いた。坂本花織（シスメックス）が2位、住吉りをん（オリエンタルバイオ/明治大）が3位で日本勢が表彰台を独占した。

SPでトリプルアクセルを決め、78.00点で首位発進した中井が、フリーでも高いポテンシャルを見せつけた。

冒頭のトリプルアクセルは着氷が乱れたが、その後は立て直して149.08点。SP、フリー、合計と今季世界最高得点を揃えて優勝が決まると、涙があふれた。

ジュニアGPシリーズ通算4勝、2023年の世界ジュニア選手権では銅メダル。今季シニアに参戦した17歳が、2022〜24年に世界選手権3連覇の坂本花織を上回り、いきなりトップ戦線に躍り出た。

来年2月にミラノ・コルティナ五輪が控える中、リンクに舞い降りた17歳には世界からも喝采が相次いだ。

国際スケート連盟（ISU）公式Xが「期待の星のエネルギー」「アミ・ナカイが初のグランプリシリーズ出場で純金の輝きを放った！」と動画を投稿すれば、ファンからも「アミ・ナカイ、なんてことなの。ダークホースね」「日本のアミ・ナカイという名を覚えておこう。フィギュアの次のスターになる！」とのコメントが寄せられた。

また、シニア1年目で2018年平昌五輪を制したアリーナ・ザギトワ（ロシア）を引き合いに、「アミ・ナカイはオリンピックシーズンのザギトワのようになるかもしれない」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）