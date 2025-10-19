3発＆10K、歴史的な活躍を早くもTシャツに

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者として3本塁打、投手として6回0/3を2安打無失点に抑え、10奪三振の離れ業を見せた。ブルワーズに4連勝し、チームを2年連続のワールドシリーズに導く大活躍。この模様が試合翌日には早くもグッズ化され、ファンから称賛の声が集まっている。

ドジャーブルーが映えるTシャツに、投手と打者の大谷が映える。「史上最高のショー」とという文句とともに、446フィート（約136メートル）、469フィート（約142.9メートル）、427フィート（約130.1メートル）と、3本の本塁打の飛距離があしらわれた製品だ。

スポーツアパレルを手がける米企業「RotoWear」が、試合からたったひと晩という超速でリリース。同社のサイトによると30ドル（約4512円）の一品だ。商品が紹介されたX投稿には日米のファンから驚きの言葉が集まった。

「これは早い」

「オーダーした」

「ショータイム！」

「仕事が早い」

「これはほしいかも……」

「仕事の早さが異次元」

大谷の今後の活躍によってはさらなる展開も見込まれ「こういう仕事の早さ、もう驚かなくなってきた」「漢字バージョンもよろしくお願いします」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）