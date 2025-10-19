闘病35年のマイケル・J・フォックス、“劇的な死に方”はしたくない

マイケル・J・フォックス（64歳）が、“劇的な死に方”はしたくないと語っている。



20代のころからパーキンソン病との闘病生活を送っているマイケルは、転倒して致命傷を負うような死に方ではなく、寝ている間に息を引き取りたいと考えているそうだ。



ザ・サンデー・タイムズ紙にマイケルはこう話す。



「（パーキンソン病には）タイムラインというものがないんだ。進行状況のステージというものがない。前立腺がんのような病気と違ってね。より謎に満ちていて不可解なんだ」

「35年もパーキンソン病を患っている人は多くない。ある日、目を覚まさなかったらいいな。劇的にはなりたくない。家具につまづいて転び、頭を打ち付けたりとかはしたくないね」



そんなマイケルは先日、最近負傷することが増えてきたため、以前ほど歩かないようにしていると明かしていた。