広瀬すず、サウナは1度入ったら「3〜4セットやる」ハマってたけど最近は…

女優の広瀬すず（27歳）が、10月18日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。サウナは1度入ったら「3〜4セットやる」ため、最近はよもぎ蒸しになったと語った。



映画「チア☆ダン」、朝ドラ「なつぞら」などで広瀬すずと共演している富田望生が、番組のゲストとして登場。富田が情報番組「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に出演していた時に、共演者にサウナーが多かったため、サウナが好きになったと話し、「暑いとこが好きなのよ。これもう焼けるぜっていうくらい暑いとこが好きで、6〜7分入ってキンキンな水風呂に入るのがもう楽しい」と語る。



一方、広瀬もサウナにハマっていた時期もあったが、「サウナってさ、なんか1回入ったらもったいない気になって、私、3〜4セットやる。がっつり毎回整いたい、みたいな。よもぎ蒸しはさ、時間の取られ具合が全然違くて、最近よもぎ蒸しになっちゃった」と語った。