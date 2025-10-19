キッラキラおめめにやられたッ♡【ミスド】全制覇したくなる！「新作ドーナツ」

今年も【ミスタードーナツ】のハロウィーンに「ブラックサンダー」がやってきた！ 昨年のハロウィーンから1年ぶりの登場となるコラボドーナツは、今回もたっぷりのチョコレートとザクザク食感、心くすぐられるキュートなパッケージが魅力です。そこで今回は、全制覇したい「新作ドーナツ」を紹介します。

たっぷりホイップ × チョコレートの贅沢ドーナツ

「ブラックサンダー & エンゼル」は、軽くてなめらかなホイップクリームを入れたイースト生地にチョコフィリング・ビスケット・ココアクッキーをトッピングし、その上にチョココーティングを重ねたボリュームのあるドーナツ。ホイップクリームもチョコレートもたっぷり味わえるので、食べ応えに満足できそう。

甘酸っぱいストロベリーチョコがアクセントに

「ブラックサンダーチョコファッション」はしっとりサクサクのドーナツ生地に、ビスケットとココアクッキーを重ねた、ザクザクとした食感が特徴です。ストロベリーチョコの甘酸っぱさがアクセントになって、食べる手が止まらなくなりそう。

どこを食べてもチョコ！ チョコ！ チョコ！

今回のコラボドーナツの中でも、特にチョコレートたっぷりな「ブラックサンダーチョコレート」。生地からもトッピングからもチョコレートを感じられるので、チョコ好きなら絶対にチェックしておきたい一品です。トッピングのクランチが、ブラックサンダーのイナズマを表現しているところもポイント。

ネットオーダー限定のドーナツも

ネットオーダー限定のコラボメニュー「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」。チョココーティングしたネコ型のドーナツをオーブンで焼き上げ、焼きチョコのような仕上がりに。クッキー・クランチ・ココナツなどをトッピングしているため、ザクザク感やシャリシャリ感などさまざまな食感が楽しめます。

【ミスタードーナツ】とブラックサンダーがコラボした「新作ドーナツ」は、ネットオーダー限定も含めて全4種類。どれもザクザク食感とチョコレートの風味を思いきり堪能できる仕上がりです。パッケージのキラキラおめめはいくつかパターンがあるので、ぜひ表情にも注目してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asumon45様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる