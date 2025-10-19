女優・高橋智子さん39歳、交通事故で急逝 所属事務所が公表「受け入れがたい思いです」
女優の高橋智子さんが交通事故のために急逝していたことが、所属事務所の公式エックスによって18日明らかになった。
【写真】所属事務所「碗プロダクション」の発表
18日、高橋さんの所属事務所「碗プロダクション」は「関係者、応援してくださる皆様へ」とつづって投稿の中で「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした」と発表。「突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです」としつつ「高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます」と高橋さんへの思いを明かし「ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行われます」と発表している。
高橋さんは1986年4月2日生まれ、北海道出身。舞台のほか『緊急取調室』（テレビ朝日系）、『ラスト・ドクター』（テレビ東京系）、『Dr.ナースエイド』（日本テレビ系）などのドラマにも出演していた。
引用：「碗プロダクション」公式エックス（＠one_pro2011）
※高橋智子さんの「高」のは正しくは「はしごだか」
