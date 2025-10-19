将棋の藤井聡太王将（23）＝7冠＝が19日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた「新スポーツスーパースター伝 藤井聡太」（ベースボールマガジン社）出版記念イベントに登壇した。

8月発売の同書は藤井の幼少期から現在にかけての将棋キャリアを小学生向けに分かりやすく編集された内容で、将棋を始めたきっかけや負けず嫌いのエピソード、プロデビュー時から全8冠制覇の過程が克明に描かれている。将棋のルール説明なども挿入されており、入門書としても最適な一冊だ。

藤井は「将棋を始めた5歳当時のことは鮮明に覚えていないのですが、当時は結構そんな感じだったのかなと（本を）読んで感じるところもありました」と感想を明かし「自分でも、ちょっと知らなかったところまで書かれていたりします」と笑顔でPR。同書編集に協力した幼なじみの宮嶋健太四段（26）も「ずっと努力してこられた姿を見てきたので今の活躍はすごくうれしい。この本を読んで、自分自身のパワーに変えていただけたらなと思ってます」と話した。

イベントでは藤井、宮嶋に加え野原未蘭女流二段（22）小高佐季子女流初段（23）の4人が小学生を相手に多面指しの指導対局も行った。