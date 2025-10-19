お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）が18日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。結婚しない男性への偏見に物申した。

この日はフットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウとともに招集され、テーマは「独身男性芸人バスツアー みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」。徳井は「俺らが結婚したいのにできてへんみたいな前提で言われてるけど、ちゃうからな」と釘を刺した。

コカドは「結婚よりも他のことを優先してる感じ。何なら結婚をあんまり考えた事がない。したい、したくないとか、そんなことも考えてない」と吐露。岩尾は「自分の子孫を残したいって思いはそんなにない。だからそこまで結婚に強い思いがないんかもしれん」と語ると、かまいたち・濱家隆一からは「だいぶ前から令和的考えやったんかもしれないですね。今そういう人多い」と指摘された。

コカドも「子どもが嫌いな訳では決してない。けど別に自分の子どもがいなくても…」と共感した。徳井が「人間として、動物として、ちょっと申し訳ないなっていう…子孫を繁栄させてない」と複雑な心境を明かすと、コカドも「本来の一番の目的を果たしてないのかなってのは思う。だから、めっちゃ子ども産んでる人に会ったら“ありがとうございます”ってほんまに言う」と苦笑い。徳井は「めっちゃ分かる！つるの剛士君の楽屋の前で一礼する」と言って、笑わせた。

結婚しないことについて、コカドは「サーフィンもミシンもするし、いっぱいやりたいことがあって、やってる。唐揚げ、ハンバーグ…いっぱい食べてお腹いっぱいやねん。そこに“めっちゃおいしいステーキあるよ。なんでこんなおいしいの食べへんの？”って言われても…いや分かってるねん、でもお腹いっぱいやねんっていう」と説明。「でもそれを女性の前で言うたら、めっちゃ怒られたことある」と打ち明けた。

これに徳井も「分かってないと思われるねん。“あんたな、ほんまに人を好きになってないねん”って。いや、なってるねん！すっごい好きやった人いるねん！…あれイヤやねん」と、結婚しない男性への偏った見方に困惑。濱家は「結婚してるほうが上みたいな言い方になってるんですよね」と理解していた。