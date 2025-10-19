¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ë»²Àï¡¡°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤Ë¹âÅÄ½ã¼¡¶Ã¤
¡¡»¶Êâ¿Í¡¦¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡È°ìÊâ°ì²ñ¡Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤¨¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§55¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î9·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£21Æü¡¢22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¤¡Ê!?¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
¡¡¼Â¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥¸¥å¥ó¥¸¡¦¥¿¥«¥À¤À¤È¾¡¼ê¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¹âÅÄ¤È¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤òÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»¶Êâ¤ØÉë¤¯¡£
¡¡21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¡¦Åì¸ý¤ò»¶Êâ¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤¿¹âÅÄ¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»¨²ßÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¤¹¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¿¥ª¥ë¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬ÀÎ¡¢Êì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢»ô°é°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³¤¤ÎÀ¸Êª¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï»ô°é°÷¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡£¤Þ¤¿²°³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ë¤°¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤à¤¬¡¢¹âÅÄ¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿åÁå¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÄ¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÏÃÓÂÞ¡¦À¾¸ý¤Ø¡£Ãæ¹ñ¿©ºàÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿©ºà¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¼Â¤ÏÃæ²Ú·÷¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤«¤é°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤¬¸ì¤é¤ì¹âÅÄ¤Ï¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì°Ê³°¤ËÃæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¡¢È¯²»¤Î¤¤¤¤Ãæ¹ñ¸ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª¡×¤È´¶¿´¡£¡Ö²¶¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬¤ä¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¹âÅÄ¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Ææ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¶ÆÃÂç¥×¥ê¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍýÅ¹¤Ø¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¡×¤ò´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ë¹âÅÄ¤¬¶Ã¤¯¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÏÃÓÂÞ»¶Êâ¤òÂçËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÆüËÜ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¤«¤±¤Æ¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¨¡¼¡© ¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤´¶¤¸¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤ÎÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¥¸¥å¥ó¥¸¡¦¥¿¥«¥À¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÓÂÞ¤ÏºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Æº£²óµ×¡¹¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤ÎÀè¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬ÃÓÂÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡Ú¹âÅÄ½ã¼¡¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Çµ¤¤µ¤¯¤À¤Í¡ª¥¤¥±¥á¥óÅÙ¹ç¤¤¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²¶¤¬100¤È¤·¤¿¤é95¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¯¤Í¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï90¤Þ¤Ç¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ÎÉý¤â¹¤¤¡£±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¤·¡£²¶¤Ê¤ó¤«¡Ö¥Ï¥ï¥æ¡¼¡©¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃÓÂÞ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¤É¤ó¤É¤ó³¹¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤òË¬¤ì¤ë¤±¤É¡¢1Ç¯Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
¡Ú¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¹âÅÄ½ã¼¡¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
