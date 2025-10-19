【サッカーU-20W杯】3位決定戦はコロンビアがフランスに勝利 22年ぶりに表彰台上がる 決勝戦はアルゼンチンVSモロッコ
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
サッカーのFIFA U-20ワールドカップは現地時間18日に3位決定戦が行われ、コロンビアがフランスに勝利しました。
準決勝ではアルゼンチン(D組1位)に敗れて3位決定戦に回ったコロンビア(F組1位)でしたが、迎えたフランス(E組3位)との一戦は開始直後の前半2分にオスカル・ペレア選手のゴールで先制します。
その後、フランスにはボール支配率、シュート数ともに上回られたものの、逃げ切りに成功。コロンビアはチームにとって大会最後の試合を勝利して終え、2003年UAE大会で3位となって以来22年ぶりの表彰台に上がりました。
決勝戦は現地時間19日、アルゼンチンとモロッコ(C組1位)によって争われます。この大会最多6回の優勝記録を持つアルゼンチンは2007年以来の優勝へ、モロッコは初優勝を目指してのファイナルとなりました。
〈ノックアウトステージ結果〉
▽ラウンド16
ウクライナ 0-1 スペイン
チリ 1-4 メキシコ
アルゼンチン 4-0 ナイジェリア
コロンビア 3-1 南アフリカ
パラグアイ 0-1 ノルウェー
日本 0-1 フランス
アメリカ 3-0 イタリア
モロッコ 2-1 韓国
▽準々決勝
スペイン 2-3 コロンビア
メキシコ 0-2 アルゼンチン
アメリカ 1-3 モロッコ
ノルウェー 1-2 フランス
▽準決勝
モロッコ 1-1(PK5-4) フランス
アルゼンチン 1-0 コロンビア
▽3位決定戦
コロンビア 1-0 フランス
アルゼンチン - モロッコ