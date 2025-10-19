『監獄学園』放送10周年イベント開催 出演は神谷浩史、小西克幸、鈴村健一、浪川大輔、興津和幸
アニメ『監獄学園』のイベントが、11月29日に新宿住友ホールで開催されることが決定した。出演者は神谷浩史（キヨシ役）、小西克幸（ガクト役）、鈴村健一（シンゴ役）、浪川大輔（ジョー役）、興津和幸（アンドレ役）となっている。
【画像】懐かしい…『監獄学園』イラスト
2011年から2017年まで「ヤングマガジン」で連載された『監獄学園』（平本アキラ著）は、全寮制の元女子高に入学することになった男子5人が織りなすハイスクールコメディ。テレビアニメ化、テレビドラマ化もされた人気作品。
テレビアニメ放送から10周年を記念して開催される今回のイベントでは豪華出演者が勢ぞろい。アニメ映像を見ながら当時の思い出を語り合う。
■『監獄学園』あらすじ
東京都郊外にある私立八光（はちみつ）学園は由緒正しい全寮制の女子高‥‥だった。本年度から理事長交代によって教育方針が変わり、男子が入学することになったのだが、入ってきたのは主人公の藤野清志他、たったの５人。女子１０００人に対して圧倒的少数の男子どもを待ち受けるのは、はたして天国か地獄か。男共の下心がうずきまくる仰天ハイスクールコメディ始業！！
