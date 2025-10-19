「オーマイガー！」ビーチでヘリ墜落の一部始終　突然バランス崩し着陸失敗…5人搬送　アメリカ・カリフォルニア州

アメリカ・カリフォルニア州のビーチで、ヘリコプターが墜落する瞬間がカメラに捉えられた。ヘリは着陸直前にバランスを崩し、コントロールを失ってヤシの木に衝突。ホテルと駐車場の間に墜落した。この事故で5人が病院に搬送されている。アメリカ当局が事故の詳しい原因を調査中だ。

ビーチで起きたヘリの墜落事故

アメリカ・カリフォルニア州のビーチで10月11日に撮影されたのは、着陸しようと高度を下げるヘリコプターの姿だった。

すると突然、ヘリコプターはふわりと浮き上がり始めた。撮影者はカメラを回しながら、「（着陸を）やめるのかしら」と不思議そうに話していた。

次の瞬間、ヘリコプターが突然コントロールを失い、ヤシの木をなぎ払いながら墜落した。衝撃の光景に撮影者も「Oh、NoNoNo！オーマイガー！」と叫び声をあげていた。

落ちた先はホテルと駐車場の間にある階段で、多くの人が駆け寄り、現場は騒然となっていた。

展示用ヘリに悲劇…警察が原因を調査中

地元当局によると、この事故で機体に乗っていた2人と近くにいた歩行者3人が病院に搬送されたが、詳しい容体は明らかになっていない。ヘリコプターに何があったのか。

現場の駐車場には、さまざまな形のヘリコプターが並べられており、墜落した機体は12日に予定されていた展示イベントのために用意されていたものだった。

アメリカの航空当局は、当時の状況や事故の原因を詳しく調べている。

（「イット！」 10月13日放送より）