ORANGE RANGE、Adoらが初登場！今注目の歌詞ランキングはJO1の「Handz In My Pocket」が3週連続1位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、10月16日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、JO1の「Handz In My Pocket」が輝いた。2025年10月22日にリリースされるニューシングルのタイトル曲で、3週連続での首位記録となる。歌詞に綴られているのは、＜隠してた武器 Pocketから溢れそうだ ねぇ今君に この手を開こうか 最高の この才能＞というマインド。内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められている。HPや必殺技などユニークなワードや、サビの強烈なビート感とボーカルが特徴の1曲となっている。

2位には、玉置浩二の「ファンファーレ」が初登場。2025年11月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）主題歌だ。北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感溢れるメロディーと、圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人への応援歌となっている。

4位には、Adoの「MAGIC」が初登場。2025年10月31日にリリースされる新曲であり、ディズニプラス、スターで独占配信中のアニメ『キャッツアイ』オープニングテーマだ。初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろしで、キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディをAdoの変幻自在のヴォーカルが自由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の高い楽曲となっている。

6位には、ORANGE RANGEの「トワノヒカリ」が初登場。2025年10月22日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌だ。映画の登場人物たちが織りなす大切な時間を“らしさ”溢れる曲調と歌詞で、エモーショナルに表現した1曲。同曲についてORANGE RANGEのメンバーは、「１曲通して最初は悲しみを描き、後半の方は映画のその後、どう前向きに生きていったかを伝えたくて、今回はメンバーみんなの意見を聞いて取り入れました。これは挑戦でしたし、世界が広がったと思います。」とコメントしている。

10位には、eillの「ラストシーン.」が初登場。2025年11月5日にリリースされるNew EP『ACTION』収録曲であり、Amazon オリジナル作品『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌だ。MVは、過去の恋の記憶と決別をするために一人旅をする女性の姿が切なく描かれており、楽曲の世界観を視覚的に彩る美しくも儚い映像作品に仕上がっている。

【2025年10月16日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Handz In My Pocket／JO12位 ファンファーレ／玉置浩二3位 IDOLIC／中島健人4位 MAGIC／Ado5位 桜風／ぼっちぼろまる6位 トワノヒカリ／ORANGE RANGE7位 HERO／平野莉玖8位 くすぐったい。／CHiCO with HoneyWorks9位 失敗しないメンヘラの育て方／平手友梨奈10位 ラストシーン.／eill