ワンコにご飯をあげる前に、お皿から離れたところで「待て」をさせたら…？待ちきれないワンコが見せた行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で12万1000回再生を突破。「面白すぎる」「なにその動き！！クセすごいｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ご飯前、犬に『待て』をさせた結果→我慢できなくて…全く待てていない『まさかの動き方』】

ご飯の前に「待て」をさせたら…

Instagramアカウント「perle0320_beagle」に投稿されたのは、ビーグルの「ペルル」ちゃんにご飯をあげる前に「待て」をさせた時の様子です。ペルルちゃんから少し離れたところにお皿を置いて、「待てだよ」と指示する飼い主さん。

最初はお行儀よくお座りし、いい子で待っていたペルルちゃん。ところが途中で「早く食べたい！」という気持ちを抑えられなくなったようで、床からお尻を浮かせてしまったそう。

ワンコの予想外の行動に爆笑

さらにペルルちゃんは中腰の姿勢のまま、ちょこちょこ…と手足を動かして斜めに移動し、お皿に近づいてきたとか！そしてお皿まであと数十センチというところまで来ると、再び床にお尻をつけてしっかりお座りし、飼い主さんをじっと見つめてきたそうです。

その真剣な表情は、「ちゃんと待ってますよ。『よし』はまだですか？」と言わんばかり！もしかしたらペルルちゃんは、自分が待ちきれずに動いてしまったことに気づいていないのかも…？

ご本人は至って真剣

「待て」の最中に中腰で近づいて来るという予想外の行動に、飼い主さんやご家族が爆笑していると、ペルルちゃんは再びお尻を浮かせて一歩前へ。そしてじーっとご飯を見つめてから、またちょこちょこ…と移動。結局「よし」の合図が出る前に、お皿の目の前まで来てしまったのでした。

ちなみに飼い主さんが「近い…！」とツッコミを入れても、ペルルちゃんは「ちゃんと待ってますけど？」とばかりに真剣な表情を崩さなかったそう。可愛くて面白い行動は、たくさんの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「にじり寄りの技術がプロフェッショナル」「顔だけ待ててるｗ」「本人は座って待ってるつもりｗ」といったコメントが寄せられています。

