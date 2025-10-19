イスラム組織ハマスによる人質の遺体の返還が遅れる中、パレスチナ自治区ガザ地区とエジプトをつなぐ検問所の再開をめぐり、イスラエルとの間で対立が深まっています。

イスラエル軍は19日未明、ハマスから新たに人質とされる2人の遺体が引き渡されたと発表しました。

いまだ人質16人の遺体がガザ地区に残されているとみられますが、返還の遅れにイスラエル側は反発を強めています。

エジプトとガザ地区の境界にあるラファ検問所の再開をめぐっても、イスラエル首相府は18日、「ハマスが死亡した人質を返還し、合意内容を履行するかによって判断する」として、ネタニヤフ首相が当面、開放しないよう指示したと明らかにしました。

これに対しハマス側は「明らかな合意違反だ」と非難し、検問所の閉鎖が続いていることによって、ガレキを撤去する機器の搬入などが妨げられ、遺体収容の遅れを生じさせていると主張しています。

こうした中、アメリカ国務省は18日、「ハマスの和平合意への違反が差し迫っていることを示す確かな情報がある」と公表しました。ハマスがガザ地区の住民を標的に攻撃を計画しているとしていて、実行した場合、住民を保護して停戦を維持するための措置が講じられるとしています。