「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争う。昨年ゴール直前でアクシデントがあり、１４位で本戦切符を逃した１９年大会優勝の名門・東海大は、１０時間３４分０７秒の５位で、２年ぶり５２回目となる本戦出場を決めた。

並んで大きく一礼し、箱根路への返り咲きをかみしめた。東海大は花岡寿哉（４年）が全体１１位でゴールすると、８番手まで２桁順位を確保。５位で予選突破を決め、両角速監督は「トータルタイムを１０時間３５分に設定していた。やってきことを今日はしっかり出せた」とうなずいた。

前回大会はゴール直前でロホマン・シュモン（４年）が熱中症で倒れて無念の棄権となり、１４位で本戦出場を逃した。その反省を生かし、今回は医学部の医師と連携。出走前の血圧や血糖値の測定、スポーツドリンクの摂取タイミングなど、熱中症の原因になり得る要素を徹底的につぶし、コンディションを調整した。この日、ロホマンはラストスパートをかけ、チーム６番手の８７位でゴールして本戦出場に貢献。「走り切れてよかった」と笑みを浮かべた。

悔しさをあえて味わいに行った。両角監督の発案で、部員の大半が今年１月の箱根駅伝に補助員として参加。本来は知るべき場所に自分たちはいない。コースの警備に当たった学生は沿道から聞こえてくる「今年は東海大はいないんだね」との声にさらに悔しさがこみ上げた。もうこの気持ちは味わいたくない。予選会にかけるモチベーションはさらに高くなった。

本戦までは３カ月足らずだ。「この１０年の箱根駅伝で優勝経験のある３校のうちの１つですけど、本戦に出るのにこれだけ苦しむのは箱根駅伝の厳しさを痛感する。シード権獲得を合言葉に強い意志で臨みたい」と両角監督。はい上がった名門が、箱根路で復活ののろしを上げる。