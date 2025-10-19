歌手の郷ひろみさんが自身のインスタグラムを更新。70歳の誕生日を迎えた18日、日本武道館で70歳記念メモリアルコンサート「Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”」を開催したことを報告しました。



【写真を見る】【 郷ひろみ 】 「70歳の誕生日、最高の1日だったよ。 みんな、ありがとう」 特大ケーキと笑顔 日本武道館でメモリアルコンサート開催



郷さんは、「70歳の誕生日、最高の1日だったよ。みんな、ありがとう。本当にありがとう」と投稿。さらに英語で「Today was my birthday!! I had special live in Nippon Budokan. It was so amazing!」（今日は私の誕生日でした！日本武道館で特別なライブを行いました。とても素晴らしかったです！）とコメントし、ハッシュタグ「#郷ひろみ#hiromigo」を添えています。





投稿された写真には、白を基調とした衣装に肩と胸元に紫の花柄風の装飾が施された華やかなスーツを着た郷さんの姿が写っています。テーブルには色とりどりの果物が盛り付けられ、中央には「HAPPY BIRTHDAY 70」と書かれたケーキが置かれていました。





郷さんは両手を広げ、大きな笑顔を見せており、喜びに満ちた表情で誕生日を祝う様子が伝わってきます。

この投稿に、「Happy Birthday 初日の武道館最高でした」「武道館コンサートに行けなかったけど素敵なお誕生日になられたみたいですね」「70歳の年も元気で楽しく素敵にお過ごしくださいませ」「衣装素敵ですね バースデーケーキすごいですね」「素敵な一年になりますように ずっと応援しています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】