¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡Ö¥²ー¥¹¥íºÇ½ª¾Ï¤¬¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É
¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ê2016-¡Ë¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Î·ëËö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤¬¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¡Ê2010-2019¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢³§¤«¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤ÏÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¤¬ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤Ç¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¤¢¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥êー¥º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤«¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡¢¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Netflix¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢³§¤³¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿´ÇÛ¤Ï¼«¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥ÑーÌò¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ñー¤â°ÊÁ°¡Ö·ëËö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×ºÇ½ª¾Ï¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÅÓÃæ¤ÇÊª¸ì¤¬¸¶ºî¾®Àâ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¡¢¥É¥é¥ÞÆÈ¼«¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¥í¥¹¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ÎÂç¤Þ¤«¤Ê¹½ÁÛ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ª¤ê¡¢·ëËö¤Ë¸þ¤±¤ÆµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯2026Ç¯¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ÎÀ½ºî¼Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤â¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ê¥×¥¤â¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¡¢ÅØÎÏ¡¢µ»½Ñ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤ÏºÇ½ª²ó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À ¡È¥¯¥½¥Ã¡ª¡É ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤Ï2025Ç¯ 11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
