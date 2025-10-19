もうすぐ48歳!? 元祖・韓流四天王ウォンビン、まったく変わらない“彫刻ビジュアル”に驚きの声「国宝俳優だ」

俳優ウォンビンが久々に広告を通じて近況を伝え、相変わらずの“彫刻のようなビジュアル”を誇示した。

【写真】ウォンビン、最新ショットで神ビジュ

ファンたちは変わらぬ外見に感嘆しつつも、「そろそろ俳優として戻るタイミングでは」と、復帰を待ち望んでいる。

最近、あるしゃぶしゃぶブランドが公式SNSを通じて「韓国が愛する国宝俳優であり象徴である“ウォンビン様”をお迎えした」と伝え、専属モデルに起用したことを発表した。

ブランド側はまた、「韓国でウォンビンを知らない人が果たしているでしょうか。“国宝俳優”という表現以上にふさわしい言葉はありません」とし、その存在感を強調した。

公開された広告写真の中で、ウォンビンは端正なスーツにシルクスカーフを合わせ、上品で洗練された印象を完成させている。

品格のあるまなざしと控えめな笑みだけでも強烈な存在感を放っており、ネットユーザーたちは「15年前のままだ」「まるで時間が止まった人のようだ」「ウォンビンはやっぱりウォンビンだ」といった反応を見せた。

（写真＝しゃぶ20 Instagram）ウォンビン

ウォンビンは今年5月にも生活サービスプラットフォームのモデルとして姿を見せた。当時公開された映像でも圧倒的なビジュアルで注目を集め、「広告にしか出ない」という一部の惜しむ声さえも静めてみせた。

ウォンビンは2015年に女優イ・ナヨンと結婚し、同年12月に長男をもうけた。公式の場はもちろん、作品活動もないなか、広告を通じて変わらぬ“伝説のビジュアル”を証明し続け、依然としてファンの期待を集めている。

なお、ウォンビンは最近、過去に映画『アジョシ』で共演した女優キム・セロンさんが亡くなった際、弔問に訪れて涙を流し、悲しみに沈む姿が伝えられ、ファンの胸を打った。

◇ウォンビン プロフィール

1977年11月10日生まれ。1997年のドラマ『プロポーズ』でデビュー。セリフの少ない役ながら、圧倒的なビジュアルと独自のオーラで一躍注目を集める。以降、『クァンキ』『コッチ』『秋の童話』『フレンズ』などのドラマや、『ガン＆トークス』『ブラザーフッド』『マイ・ブラザー』『母なる証明』といった映画で演技力も高く評価された。2000年代にはペ・ヨンジュン、イ・ビョンホンらと並び“韓流四天王”と称され、日本でも高い人気を誇った。2010年公開の主演映画『アジョシ』を最後に俳優活動は途絶えている。私生活では2015年5月に女優イ・ナヨンと結婚し、同年12月に第1子となる男児が誕生した。