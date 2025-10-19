今泉佑唯「本当にやめて」自宅周辺での張り込みに訴え「知らない方に子どもの写真を撮られるのはとても怖い」
【モデルプレス＝2025/10/19】女優・マルチタレントの今泉佑唯が10月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅周辺での張り込み行為を受け思いを吐露した。
【写真】今泉佑唯、子供リクエストの手作りアンパンマンスイーツ披露
今泉は「小さな子どもがいるため、自宅周辺での張り込みや撮影行為は本当にやめていただきたいです」と警鐘を鳴らし「知らない方に子どもの写真を撮られるのはとても怖いです」と吐露。「ただ普通の日常を送っているだけですので、どうかご理解とご配慮をお願いいたします」と呼びかけた。
今泉は、2021年1月に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚と妊娠を発表し、2021年6月に第1子を出産。2024年3月には、2人が離婚していたことが明らかとなった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今泉佑唯、子供リクエストの手作りアンパンマンスイーツ披露
◆今泉佑唯、自宅周辺での張り込みに訴え
今泉は「小さな子どもがいるため、自宅周辺での張り込みや撮影行為は本当にやめていただきたいです」と警鐘を鳴らし「知らない方に子どもの写真を撮られるのはとても怖いです」と吐露。「ただ普通の日常を送っているだけですので、どうかご理解とご配慮をお願いいたします」と呼びかけた。
今泉は、2021年1月に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚と妊娠を発表し、2021年6月に第1子を出産。2024年3月には、2人が離婚していたことが明らかとなった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】