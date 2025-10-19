スポーツの伝統を、日常に。スリーストライプスが映える一着【アディダス】のスカートがAmazonに登場中‼
流れるようなシルエット。動きやすく、環境にもやさしいニットスカート【アディダス】のスカートがAmazonに登場!
アディダスのスカートは、ソフトで柔軟性のある素材が身体を包み、ゆったりとしたはき心地で動きを妨げず、流れるようなシルエットを生むアイテムだ。両サイドにはスリーストライプスを配し、スポーツの伝統をさりげなく表現している。
さらに、この製品には100パーセントリサイクル素材を使用している。
過去に製造された製品の素材をリユースすることで、廃棄物の削減と資源への依存軽減に貢献し、アディダス製品のフットプリントを抑える。
快適さとサステナビリティを両立した一着だ。
