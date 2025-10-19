ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

流れるようなシルエット。動きやすく、環境にもやさしいニットスカート【アディダス】のスカートがAmazonに登場!

1


アディダスのスカートは、ソフトで柔軟性のある素材が身体を包み、ゆったりとしたはき心地で動きを妨げず、流れるようなシルエットを生むアイテムだ。両サイドにはスリーストライプスを配し、スポーツの伝統をさりげなく表現している。

2


さらに、この製品には100パーセントリサイクル素材を使用している。

3


過去に製造された製品の素材をリユースすることで、廃棄物の削減と資源への依存軽減に貢献し、アディダス製品のフットプリントを抑える。

4


快適さとサステナビリティを両立した一着だ。