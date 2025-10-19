過ぎ去った栄光を物語るクラシックカー

先日、米国アリゾナ州ブラックキャニオンにあるジャンクヤード『デザート・バレー・オートパーツ（Desert Valley Auto Parts）』をじっくりと探索する機会を得た。

【画像】実用主義とゴージャスの融合【キャデラック・カスティリアンのステーションワゴンを詳しく見る】 全24枚

この場所には1000台以上のクラシックカーが保管されており、そのほとんどが1960年代から1970年代に生産されたものだ。希少な部品取り車が豊富にあるだけでなく、新たな所有者を待ちわびているレストア用車両の品揃えも優れていた。



アリゾナ州の巨大ジャンクヤードで見つけた興味深い廃車を紹介する。

このジャンクヤードについて

敷地内にはさまざまな米国車ブランドの車両が揃っているが、訪問時には特にキャデラックの密度が高いように思えた。

デザート・バレー・オートパーツはアリゾナ州カサグランデにも別の店舗を持ち、そちらはより古い車両に特化している。そのレポートは以前掲載した記事【アリゾナの太陽に灼かれる日米欧の廃車 40選 ジャンクヤード探訪記】でも紹介している。



デザート・バレー・オートパーツは、アリゾナ州内に複数の拠点を持っている。

オールズモビル・ナインティエイト（1973年）

素晴らしい眺めではないだろうか。1973年式オールズモビル・ナインティエイトの2ドア・ハードトップだ。この店舗の入り口へ向かう途中、最初に目に入ったのがこのクルマだった。敷地内にはどんなクルマが眠っているかを期待させる存在だった。

ナインティエイトは1940年代から1996年までオールズモビルのフラッグシップモデルだった。



プリムス・サテライト（1966年）

これはレストアする価値のある1960年代のコンバーチブルだ。デザート・バレー・オートパーツもわたし達取材班と同じ考えだったらしい。この1966年式プリムス・サテライトには7500ドル（約110万円）の値札が付いており、レストア用として販売されていた。

全体的に状態はかなり良かったが、フロアを詳しく調べると穴がいくつか見つかった。残念ながら内装は長期間にわたり風雨に晒され、劣化していた。



フォード・ピント・ワゴン

フォードは1971年から1980年にかけて300万台以上のピントを販売したが、現存率は高くなく、1980年代後半には廃車置き場がピントで溢れかえっていた。

今日では人気が高まっているが、状態の良い個体を見つけるのは難しくなっている。このステーションワゴンはホイールトリムやテールゲートスポイラーに至るまで100％揃った完全な状態に見えた。



ポンティアック・カタリナ（1970年）

アリゾナの乾燥した気候は、多くの車両を錆びや腐食から守っている。この1970年式ポンティアック・カタリナは、部品取り車として取り扱われていた。



キャデラック・エルドラド（1968年）

キャデラックのコーナーへようこそ。ここでは、さまざまな状態の車両が100台近く見つかった。

一番手前の1968年式エルドラドは、前輪駆動の「パーソナルラグジュアリーカー」として2万4528台生産されたうちの1台だ。第8世代モデルであり、初代オールズモビル・トロネードとEボディを共有していた。



クライスラー・ニューヨーカー（1967年）

この個体に「NO」と書かれているのは、おそらく部品取り車のため解体しないようにという指示だろう。人気の高い1967年式クライスラー・ニューヨーカーの2ドアモデルだから、潰してしまうのは確かにもったいない。

当時、このモデルはかなりの高性能を誇っていた。7.2L V8エンジンで最高出力350psを発生し、0-100km/h加速はわずか8.5秒、最高速度は208km/hに達した。



ダッジ・ポラーラ（1967年）

アリゾナ州のこの地域では年間降水量がわずか23cmで、全米平均の97cmと比べると圧倒的に少ない。こうした環境を考えれば、デザート・バレー・オートパーツに錆びの少ない車両が多く集まり、世界中のコレクターに部品が売れている理由もよくわかる。

この1967年式ダッジ・ポラーラ4ドア・ハードトップは、デザート・バレー・オートパーツで見つかる錆のない部品取り車の好例だった。



フォード・ギャラクシー・コンバーチブル

目を引いたのは、かなり傷んだ1967年式フォード・ギャラクシー・コンバーチブルだ。生産台数はわずか1万9068台で、希少価値が高い。使える部品はまだ残っていたものの、残念ながら内装は長期間日光に晒され、完全にダメになっていた。



キャデラック・クーペ・ドゥビル（1972年）

この1972年式キャデラック・クーペ・ドゥビルは、4500ドル（約65万円）という破格の値段で販売されていた。状態はかなり良く、見たところスペアのボンネットまで付属しているようだ。

この個体は新車当時、コロラド州デンバーのリッケンボー・キャデラックというディーラーで販売されたものだ。このディーラーは歴史ある店舗で、現在も営業を続けている。



プリムス・フューリー（1967年）

錆びたサイドシルから判断すると、この1967年式プリムス・フューリーIII 4ドア・セダンは州外で何年も放置されていたようだ。過酷な扱いを受けてきたようで、ほぼすべてのパネルにへこみがある。とはいえ、まだ使える部品もたくさんあった。



フォード・マスタング（1966年）

車体には、この個体をスクラップにしないよう指示書きがなされていた。賢明な判断だ。たとえ状態が悪くとも、初期型フォード・マスタングは依然として人気だからだ。横長のグリルバーから、1966年のモデルであることがわかる。その生産台数は60万7578台だ。



キャデラック・セダン・ドゥビル（1970年）

この1970年式キャデラック・セダン・ドゥビル・ハードトップには救いようのない欠点が多かったが、50年以上前なら話は別だっただろう。この気品あるモデルは数多くの快適装備を標準で備え、オートエアコンも用意されていた。

当時の販売資料では、8.2L V8エンジンは「60年代をはるかに凌ぐレスポンスと、その驚異的な性能を静かに物語る」と謳われていた。



ポンティアック・カスタムS（1969年）

テンペスト・カスタムの後継車であるカスタムSは、1969年のみ生産され、翌年には廉価モデルのルマンに取って代わられた。生産台数は約8万4500台だが、現在では非常に希少だ。



キャデラック・セダン・ドゥビル（1971年）

1971年式キャデラックのトランクは巨大で、軽飛行機が着陸できると言われたほどだ。しかし、今回見つけたのは、誰かがルーフに着陸しようとしたかのような状態だった……。

言うまでもなく、この個体はレストアの対象ではなかった。それでも意外なことに、後部右窓を含む多くの部品が残されていた。



プリムス・ヴァリアント（1975年）

おそらく多くの人にとっては魅力的なクルマではないだろう、1975年式プリムス・ヴァリアントの4ドア・セダンだ。とはいえ、驚くほど良好な状態を保っており、レストアに値する1台である。

特に派手さはなかったが、売れ行きは好調で、1959年から1976年まで生産が続いた。この個体は第4世代のモデルだ。



ポンティアック・ファイヤーバード（1973年）

デザート・バレー・オートパーツは、意外にもこの1973年式の錆びたポンティアック・ファイヤーバードを修復可能と考え、レストア用のプロジェクトカーとして販売していた。しかし、唯一の見どころはBピラーに付いたエスプリのエンブレムだけだった。

ファイヤーバードは1970年から1981年にかけて販売され、ラグジュアリーモデルとして位置づけられていた。下位グレードのエスプリが最もよく売れたのは1973年で、1万7249台が販売された。



キャデラック・フリートウッド（1971年）

店舗の入口付近には数台のクルマが停められており、この1971年式キャデラック・シリーズ75フリートウッドもその1つだった。部品取り車となった今の姿からは、かつて高速道路を優雅に走り、乗員を極上のラグジュアリーで包み込んでいた時代を想像するのは難しい。

全長6.3m、車両重量は2545kgもあったが、7.7L V8エンジンのおかげで0-100km/h加速約11秒という性能を誇っていた。



シボレー・ベルエア（1968年）

この1968年式ベルエアはレストア用として販売されていたため、今後も活躍の場があるかもしれない。しかし、背景に見える部品取り車はまったく別の運命を辿り、悲しい結末を迎えることだろう。

1950年に登場したベルエアは、四半世紀にわたりシボレーの最上級モデルとして君臨していた。



クライスラー・タウン＆カントリー（1976年）

赤と白のツートンカラーが砂漠の背景に映え、この1976年式クライスラー・タウン＆カントリーはひときわ目立っていた。クライスラーは1940年代から1988年までタウン＆カントリーという名のモデルを販売し続けた。

その後、ステーションワゴンが米国市場で人気を失うと、この名称はダッジ・キャラバンのリバッジモデルに使用されるようになった。



リンカーン・コンチネンタル（1971年）

この1971年式リンカーン・コンチネンタルもまた、入口付近に駐車され、訪問者を迎えるとともに、敷地内で見られるものを予感させていた。

1970年に登場した新型コンチネンタルは、特に好評を得られなかった。翌年にわずかな改良を加えられたものの、販売状況はさほど改善しなかった。



（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）