新橋や虎ノ門など、ビジネスの中心地として知られる港区。少し足を延ばせば東京タワーやレインボーブリッジといった東京都の象徴的なランドマークも点在しています。今回は、そんな港区に本社を構える上場企業の「給与」に注目、港区のなかでも特に平均年収が高い企業はどこなのでしょうか？ みていきましょう。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都世田谷区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

港区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位は株式会社フジ・メディア・ホールディングス（東京都港区台場）。平均年収は1,621万0,000円でした。

1957年設立の同社は、お台場に本社を構え、建築家・丹下健三氏が設計した球体「はちたま」が象徴的。フジテレビやニッポン放送などを傘下に持つ日本初の認定放送持株会社です。いわずとしれたメディア大手で、テレビだけでなくラジオ・映画・音楽など多角的に展開しています。

近年は出演者の不祥事をきっかけに、スポンサー離れや広告収入の減少など経営面でのマイナスな影響が相次いだものの、第3位にランクイン。こうした逆風下でも、依然として業界内での存在感は大きいといえます。

第2位は、三井グループの“海の番人”

2位：株式会社商船三井（1,675万4,644円）

2位は株式会社商船三井（東京都港区虎ノ門）で、平均年収は1,675万4,644円でした。

日本有数の総合海運企業である同社。三井グループの一員として、国際海上貨物輸送事業を展開し、鉄鉱石や原油、LNG、自動車、コンテナなど多様な船を運航し、グローバルな物流網を支えています。創業は1884（明治17）年に遡り、今年で140周年を迎えました。

近年は環境対応にも力を入れ、LNG燃料船や風力補助推進船などの導入も進めています。

1位：ネクセラファーマ株式会社（1,952万9,299円）

栄えある第1位はネクセラファーマ株式会社（東京都港区赤坂）。

1990年設立の同社は、創薬・バイオ分野の製薬企業で、新薬の研究開発を中心に事業を展開。従業員数は約60名と、少数精鋭の体制で高い専門性を持つ人材が集まっています。直近では、米アッヴィ社との神経疾患領域における創薬提携や、がん免疫療法候補薬のフェーズ2a試験開始など、研究開発面での進展が報じられています。

高年収の背景には、専門性の高い業務内容に加え、役職ごとの報酬水準の高さや、成果主義的な報酬体系が挙げられます。役員報酬は平均1億円超と突出しており、業界内では最高水準の報酬を維持する企業です。

ランドマークに負けない存在感…港区トップ企業の“風格”

港区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、ネクセラファーマ株式会社を筆頭に、株式会社商船三井、地主株式会社が名を連ねました。

TOP10はいずれも1,300万円超えの高水準。港区では知る人ぞ知る実力派企業が、レインボーブリッジや東京タワーに負けない圧倒的な存在感を放っています。