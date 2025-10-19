【Laline】ホリデー限定！エンチャンテッドガーデンで香る魔法の庭園

Laline（ラリン）から、ホリデーシーズン限定の「Enchanted Garden（エンチャンテッドガーデン）」コレクションが登場！11月7日（金）より全国店舗と公式オンラインショップにて数量限定で販売されます。このコレクションは、甘くうっとりするホワイトアンバーと花々の香りに包まれ、冬の乾燥肌をしっとりなめらかに整えます。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり♡

ホリデーシーズンを彩る魔法の香り



Lalineの「Enchanted Garden」コレクションは、ホワイトアンバーとバニラの優しい甘さ、シダーウッドの深み、ビガフラワーの華やかな花々の香りが織りなす、穏やかで心安らぐフレグランス。

寒い季節にぴったりな、暖かく包み込む香りがあなたを魅惑の庭園へと誘います。

商品は、ボディクリームやヘアマスク、ピーリングボディクリームなど、肌と髪をしっとり保湿するアイテムが満載です。

数量限定！予約特典付きの豪華セット



「Enchanted Garden」コレクションの魅力を余すことなく楽しむなら、数量限定の予約特典付きセットがオススメ！

ピーリングボディクリーム、ボディクリーム、バス＆ボディバブルなど5点がセットになり、ホリデーシーズン限定のボックスにお包みします。

さらに、ご予約特典としてミニディフューザーもプレゼント！これでお部屋中にエンチャンテッドガーデンの香りが広がります♪数量限定なので、早めの予約がオススメです。

内容：ピーリングボディクリーム 250ml/ボディクリーム 200ml/バス＆ボディバブル 350ml/ボディミスト 100ml/ミニディフューザー 40ml（ご予約特典）

特別な日のための贅沢なケアアイテム



ピーリングボディクリーム

ヘアマスク

冬の乾燥が気になるこの季節にぴったりな「Enchanted Garden」のアイテム。ピーリングボディクリーム（\5,445）は、細かい粒子でやさしく肌を磨き、シアバターやビタミンEでしっとりと整えます。

また、ヘアマスク（\4,400）は死海の恵みを詰め込み、乾燥やダメージをケア。

これらのアイテムで、肌と髪を贅沢にケアし、ホリデーシーズンにふさわしい美しいコンディションを保ちましょう♡

ホリデーシーズンにぴったりのギフトを選ぼう



Lalineの「Enchanted Garden」コレクションは、甘く優しい香りと肌をしっとりと整えるアイテムが揃った、ホリデーシーズンにぴったりの特別なライン。

ギフトにも自分へのご褒美にも最適で、心安らぐ香りが冬の肌と心を癒してくれます。数量限定での発売なので、ぜひ早めにチェックして、お気に入りのアイテムを手に入れてくださいね♡

特別なホリデーシーズンをLalineの魔法で華やかに彩りましょう♪