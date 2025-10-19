「ウルウルしちゃう…」藤本美貴、次女からもらった“ラップのようなお手紙”に反響！ 「泣けてくる」
タレントの藤本美貴さんは10月17日、自身のInstagramを更新。次女からもらった手紙を披露しました。
【写真】藤本美貴、次女からもらった手紙に反響！
この投稿にファンからは、「英語で心からの感謝がビシバシママにも刺さったことでしょう 愛されてるね」「かわい過ぎる」「シールも含め、泣けてくる」「ミキティママ大好きなのが伝わってきます」「このお手紙で、日々頑張れますよね」「ほっこり」「ウルウルしちゃう…」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ミキティママ大好きなのが伝わってきます」藤本さんは「次女からラップのようなお手紙をもらいました笑 とても愛が詰まったお手紙です」とつづり、次女からの手紙を披露しました。手紙には「mum I LOVE you thank you mum」などと英語で書かれており、かわいらしいイラストやシールも貼られています。藤本さんのことが大好きなのが伝わる、ほっこりするお手紙です。
「みきてぃの絵は伝説ですもんね！」藤本さんは9月3日の投稿で、「次女の絵のクオリティーが既に私を超えている」とつづり、娘が描いたかわいらしいイラストを公開。コメントでは、「ご両親に似て絵の才能がありますね 伸びそうな予感」「みきてぃの絵は伝説ですもんね！」「何か予想もつかないおまめちゃんの未来が見える気がしてきます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
