爆笑問題・太田光、TBS生放送でNHK大河出演について言及「トップシークレットなんでね」
爆笑問題・太田光が、19日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』出演決定についてコメントした。
【別カット】爆笑問題・太田光も登場！ 扮装カットが公開された
NHKは17日、横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の新たなキャストとして太田を発表した。スタジオでは「本気ですか？」と問われた。
太田は「トップシークレットなんでね、まだ言えないんですよ」と交わしながら、台本はNHKに取りに行く必要があるとし、「ネットで送るようなことはしない」と説明。情報が漏れると「公の機関から暗殺される」とらしいボケを放ち、相方の田中裕二から「そんなことないよ！」と突っ込まれた。
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
太田が演じる大当開運は、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見。
