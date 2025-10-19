ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡£Î£È£ËÅÞ¡¦ÀÆÆ£·ò°ìÏº»á¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤ò´¿·Þ¡Ö¼¡¤âÅöÁª¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£±£¹Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢±¿Å¾¼ê·óÈë½ñ¤À¤Ã¤¿£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬»²±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¸å¡¢£Î£È£ËÅÞ¤Ï½êÂ°µÄ°÷¤¬ÀÆÆ£»á¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ñÇÉ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ì±²ñÇÉ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£²ñÇÉÌ¾¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÇÀÎÓ¿å»º°Ñ°÷²ñ¤«¤é£Î£È£ËÌäÂê¤ò¼è¤ê°·¤¦ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Øº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼«Ì±¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÊüÁ÷¤Î¼Â¸½¤òÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ç¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÙ¹¾»á¤Î±¿Å¾¼ê·óÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢Èá´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÀÆÆ£»á¤ÎÅöÁª¸å¤ÏµÕ¤ËËÙ¹¾»á¤¬»äÀßÈë½ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤Î¤«¸øÌÀÅÞ¤Ê¤Î¤«¤É¤³¤«¤Ë²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ÏËè²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡Ë¼ÁÌä»þ´Ö¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Í¸¢¼Ô¤¬¡ØÀÆÆ£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤âÅöÁª¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¡£