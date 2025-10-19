国民民主党の玉木雄一郎代表が１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）にＶＴＲ出演した。

番組では首班指名選挙を巡り１５日に野党候補一本化で立憲民主党、国民、日本維新の会が党首会談を行ったことを伝えた。会談後に維新の吉村洋文代表と藤田文武代表が自民党の高市早苗総裁と党首会談を行ったことを報じた。吉村代表は政策合意でまとまれば選挙で高市氏の名前を書くことを明言した。

玉木代表をインタビューした同局の浦野芽良バージニアアナウンサーは、この１５日の流れを受け「ちょっと聞きずらいんですが、維新の動きをみた時に正直、正直、イラッとしましたか？」と直撃した。

これに玉木氏は「いや、イラッと…するというか驚いたということがまずひとつね」とし「それと、藤田さんとは一緒にやれるかな？と思っていたので、ちょっと、そこは…ちょっとイラッとしたって言いましたね？」と問い返すと浦野アナは「はい、お聞きしました」と返した。これに玉木氏は「イラッとというか…あの…」と口ごもると浦野アナは「正直ですよ。どういった感じですか」と突っ込み「ちょっと驚いた、という感じかな」と述べた。

さらに、番組では、こうした維新の動きに玉木氏が１５日夜に自身のＹｏｕＴｕｂｅ番組で「ちょっと二枚舌みたいな感じで扱われてちょっと残念だなぁと正直思いました」と述べたことを伝えた。これに吉村氏は「他党を批判するよりは、自党の政策をどうやって実現するのか…そこに注力された方がいいんじゃないかなと思います」と返した。

この経緯を受け浦野アナとともに取材した同局の佐々木舞音アナは「吉村代表、そして藤田共同代表…オフ゛ラートに包まずにお伺いします」と切り出し「好きですか？嫌いですか？」と迫った。これに玉木氏は「すごいね。そんなこと答えられるわけないじゃん」と苦笑し「ただね、ただ、ただ…３連休あったでしょ？万博行ったんです、初めて。それで吉村さんいますか？と。いるんだったら万博会場で会いたいんですけど…って言ったら、いないって。あの時、自民党と協議したのかな？」と述べた。

この時に家族連れで来ていた藤田氏と会ったことを明かし「そういう伏線があって、３人であっていい感じになって１時間後にスコンとやられたので」とし」Ｙｏｕ Ｔｕｂｅでは「いつもと違う感情を表に出してしまったんですね」と説明していた。