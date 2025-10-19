今年８月に俳優・岸田タツヤとの結婚を発表したフリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が、結婚式の前撮り撮影の様子を披露した。

高木は１８日までに自身のインスタグラムを更新し、黒・白・ブルー系の３種類のドレス姿を公開。デコルテが美しく際立つ上品なシルエットのドレスをそれぞれ着こなし、柔らかな笑顔を見せている。「インスタで見つけてこの方のメイクがかわいいーっ！てなってお願いしました！」と明かし、「テーマは『多幸感！！』幸せそうに見える感じでお願いします！とざっくりお伝えしてお任せでやっていただきました」「ラメ感とか全体的な色味とか全て理想通り仕上げていたただいて本当に大満足でした！」とコメントした。さらにヘアスタイルについても、「ヘアは完全にお任せ！撮影で使っていたお花をアレンジでつけていただいたり、どのヘアもドレスにピッタリ センス抜群に仕上げていただきました」と、撮影時のこだわりやスタッフへの感謝の思いを丁寧につづった。最後に、「本当にありがとうございました 前撮りされる方ぜひお願いしてみてください」とつづり、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「超〜綺麗やん」「可愛いが爆発してる〜」「美しい！！！」「見ててしあわせもらえそう」「ＡＩですか？と思うくらい美しすぎる…眼福です」などの声が寄せられている。