【衝撃画像】玄関からゴミが転げ落ち…「東大卒が住むゴミ屋敷」を隅々までたっぷり見る

現在、専有面積が約8平米、家賃月3万8000円のワンルームアパートで一人暮らしをしている。玄関を開けると、食べ終わったカップラーメンの容器が外に転がり落ち、部屋の中は衣服などであふれ、コバエが飛ぶ。この家に住み始めたのは今から6年ほど前、幼少期から関係性が悪かった母親に実家を追い出されたことがきっかけだった。

両親ともに東京大学を卒業というエリート一家の長男として生まれ、東京大学の在学中に女性服やメイクに目覚めて以降、可愛らしい服装で配信活動などを続けるみずきさんには「似合ってる」「ゴミ屋敷に住む可愛い女の子」といった声が寄せられている。本人にゴミ屋敷での暮らしについて聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



東京大学を卒業、大学院を中退して2つの会社に勤務したのちに現在は配信者としての活動をメインにしているみずきさん ©石川啓次／文藝春秋

「公務員にならないなら出て行け」と母親に言われ…

--現在のお住まいについて教えてください。

みずきさん（以下、みずき） シャワーとトイレも含めて、専有面積が約8平米のワンルームに住んでいます。家賃は月3万8000円です。 2020年1月から住んでいて、来年1月で6年になります。

--この物件に住む前は実家にいらしたそうですが、24歳のタイミングでなぜ一人暮らしを？

みずき 母との関係が限界に達したのがきっかけです。私の両親は離婚していて、当時、母はすでに再婚していたのかな。再婚相手と暮らしていて、母の所有している家に、私が1人で住んでいました。

そのころ、母から公務員になるよう言われていたのですが、私はもともと研究者になりたくて東京大学に進学したので、なりたくなくて。それで何もせず公務員の出願期限が過ぎた後で、母から「公務員にならないなら、面倒を見きれない。家から出ていけ」と言われました。親の機嫌をうかがって居場所を確保するのも疲れていたころだったし、誰かの機嫌に左右されない安全な場所が欲しいと思って、思い切って一人暮らしをしようと。

「ゴミ屋敷」だとは思っていない

--この物件はどのように見つけたんですか。

みずき 事情も事情だったので、とりあえず不動産屋さんに「狭くても、なるべく安い部屋がいいです。共用でないシャワーとトイレがあったらいい」というくらいの条件を出して、探してもらいました、安ければ安いほどいい、という感じです。

--世間では「ゴミ屋敷」と言われることもありますが、ご自身ではどう思われていますか？

みずき うーん……確かにモノは多いんですが、自分ではあまり「ゴミ」だとは思っていないんです。もちろん、中にはゴミもありますよ。でもあくまで一部でしかなくて。部屋に多いのも衣服ですし。

--部屋に物が多くなった経緯を教えてください

みずき そもそも実家にあったものを持ってきたことで、引っ越しした当初からモノは多かったんです。そこから増えたものでいうと、やっぱりほとんどは服ですね。あとは、大学生の時から所属していた演劇のサークルを畳むことになって、部室にあったものを、段ボール3箱分ぐらい持ってきたりもして。最近、倉庫を解約してそこにあったものを持ってきたので、この6年弱で、今が一番モノが多い状態です。

--実家で暮らしていた際も、部屋はこんな感じだったんですか？

みずき 実家でも、自分の部屋はモノが多かった方だと思います。母も「自分で片付けて」という感じで、掃除してくれませんでしたし。この部屋を拡大したイメージが近いかもしれません。

--ゴミとして捨てるか、家に残しておくかの線引きはどのように決めているんですか。

みずき まずは「使えるかどうか」。あとは「思い入れがあるかどうか」です。なので、食べ物の包装とか、生ゴミとかは比較的頻繁に捨てていますよ。最近はちょっとサボり気味で、月に一度くらいですが……。

「ゴミ屋敷」で生活していて苦労することは……

--意外と……と言うのも失礼ですが、においとかもあまりしませんよね。

みずき 夏場はハエとか、ゴキブリもまれに出ますが、見つけたらちゃんと退治しています。隠れちゃってそのままというパターンもありますけどね。

--鍋にご飯が入っていたり、自炊も結構されるんですか。

みずき してますよ。キッチンは物置状態になってしまっているので、ホットプレートで肉を焼くとか。食事するところを配信しているので、家で食事をすることが多いですね。

--配信もされているんですね。

みずき ファンの方がシャインマスカットや本マグロを送ってくださったこともありますし、結構助けられています。小学生のファンもいるんですよ。

--この家に友人を呼んだことはありますか？

みずき 最近はないですが、まだ人が座れるようなスペースがあったときは、ちょくちょく呼んでいました。でもみんな「遊びに来る」というよりは、どこか「片付けに来る」みたいな“使命感”をもってくるんですよ。自分は体調を壊しませんが、来た人が体調を崩すことはありますね。数時間いて、帰るときに喉が痛くなっちゃうとか。

--この家に住んでいて、日常生活で困ることは？

みずき 探し物をしていて困ることは結構あります。最近も、ファンデーションが見つからなくて、仕方なく新しいものを買いました。どこいっちゃったんですかね。

あとは、ゴミがどうというよりも、とにかく狭い（笑）。生活できているし、家賃が安いからと自分を納得させているけど、やっぱり間違いなく狭いです。

アパレル企業→IT企業に勤務した過去も

--以前はアパレル業界で働いていたそうですね。

みずき はい。大学生の時、友達に「みずきはアクシーズファム（Axes femme）とか好きそうだから」と店に連れて行ってもらったのがきっかけで、ブランドを好きになり、その縁もあって働くことになりました。レディース服がメインで、自分がすごく好きなブランドだったし、結構楽しかったですよ。

--アパレル企業から転職した理由は？

みずき 2年半くらい働いたんですが、だんだんと定時に出勤するのが、自分にちょっと難しくなってきて。それで、働き方がもっと自由なIT企業に入ったんです。1年ぐらい続けましたが、最終的にはここでもうまくいかなくて、退職しました。

--現在はどのように生計を？

みずき 働いていたころにそこそこ稼いでいたので、そのときの貯蓄などを中心に生活しています。もちろんそれはいつかなくなるものなので、来年1月が契約更新のタイミングということもありますし、引っ越しを考えています。

この家を探していたころは嫌だったのですが、今は共用のシャワーやトイレでもいいかなと心境も変わったので、もう少し安い物件を探そうかなと。

--その分、部屋ももう少し広く？

みずき 実家がそうだったように、結局は、広い狭いに関係なく空間が全部モノでいっぱいになってしまうんじゃないかと考えています。

ファンの方に紹介してもらった社会福祉協議会の方が家に来て、片付けを手伝ってくださったりもするんですが、やっぱりその後もどんどんモノがたまっちゃってますし。とにかく今は、健康に生活できているので、それで良いのかなと思っています。

（田口 ゆう）