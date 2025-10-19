〈東京大学を卒業→家賃3.8万の“ゴミ屋敷”で食事風景を毎日配信…「可愛すぎるゴミ屋敷住民（29）」の“意外な暮らしぶり”〉から続く

「東大卒のゴミ屋敷住人」としてメディア出演経験もある、みずきさん（29）。東大理学部在学中に女性服やメイクに目覚め、モノに溢れた部屋と可愛らしい見た目とのギャップに目が奪われる。

【大変身!!】男子校育ち→可愛すぎるゴミ屋敷住人に…みずきさんの現在の姿や、住んでいる「ゴミ屋敷」をたっぷり見る

みずきさんは両親ともに東京大学を卒業というエリート一家の長男として生まれ、自身も中高一貫校を経て東京大学に進学した。一方で、幼少期から両親は不仲で「自分は大事にされていない」と思いながら育ったという。

「母親はスポンサーでしかない」と言い切るみずきさんに、生い立ちや女性服・メイクに目覚めたきっかけなどを聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



高校生のころのみずきさん。ともに東大生だった両親から生まれ、自身も東京大学に進学した。大学生のころに女性服やメイクに目覚め、現在は「ゴミ屋敷に住む可愛い女の子」といったあだ名がついている 写真＝本人提供

◆◆◆

幼少期から、両親はずっと仲が悪かった

――「東大卒のゴミ屋敷住人」としてメディアに出演されたこともありますが、もともとどんな家庭で育ったんですか。

みずきさん（以下、みずき） 東京都荒川区で生まれました。両親はともに東京大学出身で、同じ研究室に所属していたと聞いています。お互い研究者を志していたようですが、母が私を妊娠したとき、両親はまだ学生で、子どもを養うために母は就職したんです。

父も「働く」と約束をしていたらしいんですが、結局就職はせずに研究の道に進んで……約束を破ったことで、母はすごく怒ったみたいです。

――幼少期を思い返すと、ご両親の関係はどのようなものでしたか？

みずき あまり良くなかったですね。両親がずっと揉めていた記憶があります。言い合いはもちろん、母が紙を破って家中にばらまくとか。

――それはやっぱり、約束を破ったことを根に持って？

みずき それもあるでしょうが、理由はいろいろあったんだと思います。中でも覚えているのが、母が父の財布から現金を抜いたときですね。家の前で2人して、すごい剣幕でケンカしていました。何となく、感情的に当たり散らす母に対して、父が理論的に反論する、みたいなことが多かったんじゃないかなと。

結局、両親は私が中学校に進学したころから別居して、中3のときに離婚しました。私と妹は母についていったんですが、その頃から母を止める人がいなくなって、より気性が激しくなってしまいました。私に危害が及ぶこともありました。

――お母さんから手を出されたりしたことも？

みずき ビンタとかはありましたね。でも「めちゃくちゃ殴られた」とかの記憶はありません。

「自分は大事にされていないんだ」母に見切りをつけ、スポンサーとして接するように

――お母さんとのやり取りで、特に印象に残っていることはありますか。

みずき 中学生の時に、私が学校でいじめられているんじゃないかと母が疑いを持ったことがあって、かなり激しい言葉をかけられました。実際にはいじめられたわけではないのですが……。その時に「いじめられるために学費を支払っているわけじゃない」と言われ、すごく怒られて。

私自身への心配ではなく「高い学費を出してやっているのに、いじめられてくるとは何事だ」という怒りが先に来るんだ、とすごくガッカリしました。それまでも「お金を出しているんだから言うことを聞け」「成績が悪いなら学費は出せない」とか言われていて、うっすら「自分って大事にされていないな」と感じていましたが、それが確信に変わって。ああ、この人は自分を投資対象としか見ていないんだな、みたいな。

この頃から「この人はスポンサーでしかない」と捉えるようになって、衣食住の世話をしてもらうために、母が望むような学校内でのポジションであったり、成績や進学先であったりを意識的に目指すようになりました。

――東大を目指したのも、それがきっかけですか。

みずき それも少しはありますが、東大を目指したのは、研究者になりたいという夢があったのが大きいです。両親が研究職だったのもありますし、化学が昔から好きだったので。実際に、東京大学では理学部に進学しました。

――学校の成績は昔から良かったんですか？

みずき 小学校では成績が良くて、何となく「周りより賢い」というのをアイデンティティーにしたように思います。中学受験のために入った塾でも、それなりの位置にいました。でも、あまり親に褒められた記憶はないですね。

中学受験では第一志望に落ちてしまって、男子校の一貫校に進学しました。最終的には上位3分の1くらいの成績だったと思います。

――東大を目指す上で、かなり根を詰めて勉強を？

みずき 中学1年生から鉄緑会という東大専門の予備校に入って、とにかく宿題が多いので夜中までやっていたというのはありますけど、あんまり追い詰められたとか、根を詰めた記憶はないですね。学校もそうですし、与えられる課題を粛々とこなしていった結果、受かったというのが近いというか。

「中学くらいから“胸”があった」大学で女性服やメイクに目覚める

――東大に入ってみて、どうでしたか。

みずき 私が進学したのは理学部ですが、実は母からは医学部に進学しろと言われていたんです。でも、医者になる気はなかったし、医学部って1学年に100人くらいで、結構狭いコミュニティな印象があったんですよ。私はそういうのが嫌で、いろんな人と接してみたいと思っていて、実際に理学部に入って良かったと思っています。

東大に入って、昔から「こうなりたい、こうありたい」と思っていた自分になることもできました。

――具体的には？

みずき 私は昔から、自分の性別を誰かに決められるのが嫌で、遊ぶ相手もどちらかというと女子が多い方だったんです。友達の服装を見て「自分も着てみたいな」と思ったこともあったんですが、なかなか一歩を踏み出せなくて。でも、東大には性別などにとらわれず、自由なファッションや表現をする人がたくさんいて、それに刺激を受けて2年生くらいから女性服を着るようになりました。

最初はユニクロとかしまむらで買って、当時所属していたコスプレをして踊るサークルの先輩にメイクも教わって。

――いきなり見た目が変わって、周りの人はどういう反応でした？

みずき 最初は驚いていましたね。でも続けていれば受け入れられるだろうと思っていましたし、実際にそうなりました。

――肌もきれいですし、あまり違和感がないですよね。

みずき 肌がきれいというのはよく言われますね。「スキンケア、どうしてるの？」と聞かれますが、実際には日焼け止めを塗るくらいしかやっていなくて、いつも答えるのに困ってます（笑）。あと、昔から丸っこい体型で、中学生のときくらいから“胸”があって、今は下着も着けています。

「女装」と言われるのが嫌

――毎日、食事風景を配信されています。どんな声をもらうことが多いですか。

みずき 基本的には好意的な人が多くて、めちゃくちゃ「可愛い」と言われるのがありがたいです。

――反対に、言われて傷付いた言葉はありますか。

みずき 「女装」と言われるのがすごく嫌です。ただ自分の好きなファッションとして着ているだけなのに、特別なことをしているかのように見られるのに強い違和感があります。心のどこかに女性として見られたい気持ちはあるんですけどね。

「セクシー」「エロい」と思われたい気持ちもあって、性的な目で見られることは嫌じゃないし、むしろ嬉しい。以前も、配信をセクシー路線でやってみたことがありました。露出が多いなどセクシーな服装をして写真を撮ったり、動画を撮ったり。

――恋愛観についてはいかがですか？

みずき 男の人と付き合ったこともありますがしっくりこなくて「やっぱり女の人と付き合った方がいいのかな」と思ったりもしたんですけど……女の人と付き合った経験を踏まえて、それはそれで厳しいかもなと。

性別というよりも相手による部分もあると思いますが、自分が「誰か一人のものになる」ということが、そもそも嫌なんです。たくさんの人に会いたいし、好かれたい。アイドル的でありたい、という気持ちが強いのかもしれません。

（田口 ゆう）