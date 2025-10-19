1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。

先ごろ、イタリア・ミラノに住むことも発表した中村さんに日本での暮らしから現在に至るまでを振り返ってもらった。（全3回の1回目／続きを読む）

「毎日ビフテキ食ってんだろ」なんて言われたけれど…

――夫シャルル・エドワード・バルトさんのお仕事の関係で1年間、フランスからイタリアに住むことになったそうですね。海外移住に抵抗がないのは、子どもの頃、タイで暮らしたことが影響していますか。

中村 タイには2歳から6歳まで。バンコクとはいえ、当時はデパートの大丸が、唯一あった近代的な施設。清潔でないところもたくさんあったし、不便でもありました。

子どもの成長過程において、いろんなことを感じるようになったり、行動できるようになったりする重要な時期だったと思います。そこで育ったから「マイペンライ」＝「大丈夫、なんとかなるさ」というタイの象徴的な精神を養えたのかもしれません。フランスへも、頑張って住もう！というより、行ってもいいかなというふわっとした感じで来てしまいました！



結婚する前の中村江里子さん

――ご実家の家業は、銀座3丁目にビルを構える老舗楽器店「十字屋」。とても裕福なご家庭だと思うのですが、日本へ戻った際、カルチャーギャップは感じられませんでしたか。

中村 銀座で商売をやっていますから、住む家はあるし、食べることに困るような生活ではなかったですが、子どもの頃から「うちは商人の家」と言われて育ちました。中小企業の商人は、会社を慕って仕事をしてくれる従業員を守るのが第一で、無駄遣いや贅沢はしない。当時社長だった祖母をはじめ、家族のそうした姿をずっと見てきました。

クラスメイトからは、「中村ん家って毎日ビフテキ食ってんだろ」なんて言われていて、贅沢をしていると思われていたようですが、私と妹は「うちのハンバーグはいつもイシイなのにね」って。と言っても、若い人にはわからないかしら。

――いえいえ、はっきりわかる世代です！

中村 よかった！ それと「江里ちゃんのお母さんが外車乗ってるの見たよ」とか「ベンツでしょ？」なんてことも。母の愛車は日産のファミリーカー“サニー”でした。子供ながらに人間というのは思い込む生き物なんだと感じたのを覚えています。

なぜかそういうことが日常茶飯事でしたが、祖母や両親は全く気にせずに自分たちのスタイルを貫いていました。時代や周りの環境に流されず、自分たちの経済観念を持って生きていくことがとても大切だと。

我が家は明治生まれの曾祖母、大正生まれの祖母、昭和の戦前、戦中生まれの両親と私たちきょうだい3人の計7人4世代が、戦前に建てられた隙間風を感じる木造の家に一緒に住んでいました。第2次世界大戦を乗り越えたこの家の庭には、まだ防空壕が残っていました。

今でも本当に懐かしく思いますし、あの家で家族みんながぎゅっと居間に集まって過ごした時間は宝物のように幸せな時間でした。

母親の母校に憧れて立教女学院から立教大学へ

――中学からはお母さんの母校でもある中高一貫の立教女学院に進み、その後立教大学へ。お祖母さんもお母さんも社長をやられていましたが、家業を継ぐ意志は？

中村 考えたことはありませんでした。3人きょうだいで私は長女、下に妹と弟がいますが、子供の頃に家業について話したこともなく、それぞれが思い思いに興味のある世界で生きていました。

小学生の時に母の母校である立教女学院の文化祭にたまたま遊びに行き、一目惚れをし（笑）、絶対にここに通学したいと、小学5年生の終わりから受験勉強を始めました。大学もあの池袋の校舎に通学したくて、結果的には母と同じ学部学科へ。

でも学生生活は全く大学生らしくない（笑）。毎日、真面目に授業に出て、先輩や友達から頼まれると声色を変えて出欠確認の返事したり、大好きなチョコレートで買収されたりして私のノートが試験前には出回っていましたが……なぜか私の試験結果はCだったりして、要領が悪すぎました（笑）。

「天然記念物」と言われるほど真面目な大学生だった

――当時、立教大学出身のアナウンサーといったら、徳光和夫さんを筆頭に、みのもんたさん、古舘伊知郎さんといった、錚々たる個性派の面々が。

中村 メディアに関心がないわけではなく、どちらかというと書く方に興味を持っていて、新聞社への就職も考えましたが、これはかなり難しいなと早々に諦めました。アナウンサーに憧れたことも全くなかったんです。

大学でも目立つタイプではなく、授業が終わると地下鉄でまっすぐに銀座の両親の仕事場に行き、お茶を飲みながら読書をして、両親の仕事が終わるのを待って、一緒に車で帰宅していました。かなり真剣にスキーに取り組んでいるサークルに所属していましたが、お酒の場にも合コンの場にも誘われることなく、仲間たちからは「天然記念物」と言われていました。

あまりに外出も、夜遊びもしないので両親が心配したくらいです。ついには、母に無理やりディスコに連れて行かれました。両親と妹と私の4人で……それがディスコデビューです（笑）。

フジテレビへの履歴書にはスナップ写真を貼って

――それでフジテレビに入社するとはまた意外ですよね。

中村 高校生の頃に『夕やけニャンニャン』は見たことがありました。でも『オールナイトフジ』は見たことがなかった、そもそもテレビをあまり見ていなかったんです。でも、不思議なことに、こういうことってご縁とかタイミングなんですよ。

就職活動中、私は自分自身が一体何をやりたいのか、全く先が見えていなくて、いい加減な気持ちでOG訪問や面接に行くのが嫌で、何もできなくなってしまったんです。もちろん、就活用の服なんて買っていません。ひたすら悶々と悩む日々が続いていた時に、母の学生時代の先輩から「気持ちはわかるけれども、今は立ち止まらず一歩進んでみたらどうか？ そして、僕は君の声がとても良いと思うからアナウンスの仕事はどうかな？ まずは動いてみなさい！」と言われ、その方の言葉通りにアナウンス部があるテレビ局の試験について調べました。

フジテレビは2日後が履歴書受付の締め切りでした。履歴書に貼る写真なんてないですし、間に合わないので、フジテレビの人事部に電話をして、「履歴書に貼る写真がないので、スナップ写真でもいいですか？」と聞いたら、「大丈夫ですよ。あなたの気に入っている写真を貼ってください」とお返事いただきました。ちょっと前に家族で出かけるときに玄関前で撮影した写真を貼って、郵送では間に合わないので直接フジテレビに持って行きました。

「なんて楽しい面接だったんだろう！」って感じた

――素敵な玄関ドアの前でしゃんと立つお嬢さんの写真が、エッセイ『女四世代、ひとつ屋根の下』に掲載されていますね。

中村 本当になんでもないスナップ写真。でも多分、きちんと美しく撮影された多くの履歴書の中で、そのなんでもない感じが、その年のフジテレビにはピタッと当てはまったのだと思います。入社後に「なぜ、私が入社できたのでしょうか？」と上司の須田哲夫さんに聞いたことがあります。「えりちゃんのあの写真は、強烈だったね」って（笑）。

面接もノーメイクでした。面接官から「ノーメイクで来る人は珍しいですね」と言われ、もうダメだと思いましたが、本当にたまたま、フジテレビが必要としていた“感じ”に私が当てはまったのだと思います。きっと前年、またはその1年後だったら、全く違う結果になっていたのでは？と思っています。

――他局は受けなかったんですか？

中村 日本テレビやTBSも受けましたが、複数人で受ける面接で緊張してしまい思うように話せず、完全に失敗しました。フジテレビは面接官3人に対して私1人。「フジテレビ、あまり見ていません」なんて返答をしても、面白がって聞いてくださり、終わった後に「なんて楽しい面接だったんだろう！」って感じたのを今でもよ〜〜く覚えています。

（川村 夕祈子）