1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。

数年前まで「割り勘カップル」でした

――フランスに住んでから、子育てをする一方で、日々の暮らしを伝えるムック『セゾン・ド・エリコ』や、エッセイを出すなど、テレビ以外のメディアのお仕事が多い印象です。

中村 仕事は好きなのでどんな形であれ続けたかったのですが、やはり1人目の出産後、日仏の往復は体力的にも難しくなってきて。そんな中で「江里子さん、エッセイなど書いてみませんか？」とお話をいただき、連載などをスタートしました。

文才があるわけでもなく、でもただただ“書く”ことが好きだっただけ。スケジュール帳やノートに子供の成長や、その日にあったことをちょこちょこと記録していただけの自己満足でしたが、連載がスタートしてからは、担当編集の方に鍛えていただき、自分の言葉で発信することの責任や楽しさをより感じるようになりました。



本や雑誌の出版には本当に多くの方達の目があり、時間をかけて丁寧に作られています。時代の変化の中でオールドメディアと言われもしますが、私はやはり大好きです。この“オールドメディア”に関わっていらっしゃる方々を尊敬していますし、私自身はいつまでも紙の本を読んでいきたいと思っています。

――生活費は夫のバルトさんと「割り勘」でやってきたそうですね。3人の子育ても若干落ち着きつつある頃かと思いますが、いまもそうですか？

中村 結婚前、パリに住み始めた時から数年前まで、割合は徐々に変わっていきましたが、ある意味「割り勘カップル」でした（笑）。私たちは当初から、お金のことを2人の間でクリアにしておくことはとても大切だと思っていました。夫は当初、あまり収入も良くなく、でもそれを隠さずに伝えてくれたので「だったら私も仕事をしているし、ちゃんと半分ずつ出し合おう！」と。2人目の息子が生まれるまでは完全割り勘でした。

私はフランスの会社との仕事ではなく、日本との仕事を継続していました。でも、1人でさらっと日本に行くのと、子供1人、2人、そして3人を連れて行くのとでは全く違います。旅費も大変。日本で仕事をしている間、誰が子供たちのそばにいるの？ シッターさんを頼もうとしたら、当時はあまりにも高額でのけ反りました。仕事を続けるのは生活のためだけではなくやっぱり好きだから。だからある時、夫に話をし、割合を変え、その後はたとえばヴァカンスに行く時には夫が旅費を、私がホテル代を出すというような形で分担を変えていきました。

フランスではすべてが「人それぞれ」、女性も自由に生きられる

――フランスではそのスタイルが一般的ですか？

中村 きっちり半々と話した時には驚かれましたが、フランス、特にパリでは多くの女性が仕事をしていますし、カップルそれぞれに事情が違うので別に他の方達と違っても全く問題ありません。

あくまで私が感じたことでいえば、フランスはさまざまなルーツを持つ人たちが集まっている、そして宗教も違うので、すべてにおいて人それぞれなんです。私たちのまわりでも、役所で式をあげた婚姻関係にある夫婦もいれば、PACS（連帯市民協約＝性別にかかわらず、成年に達した2人が共同生活を営むために交わす契約）、特に何かを交わすことなくパートナーとして一緒にいる人たちもいます。それぞれが経済的に自立できていることによる“自由”があると思いますし、夫婦別姓も含め、それぞれのやり方で生きていけば良いのだと思います。

しかも結婚や出産する際、女性が何かを諦めたり、仕事か家庭かの選択を迫られる必要がなかったことに、当初は驚きました。本人が望み、生活のバランスを考えられるのであれば、結婚も出産も育児も、仕事をしながら続けていけます。地域による差は多少あるかもしれませんが、“こうあるべき”という押し付けのようなものはなく、少なくとも私の周囲では、皆さんが自分の責任でやりたいことをやっています。

子育てのサポートを頼むのは悪いことじゃない

――育児の面でも、やはりフランスと日本では大きく違うのでしょうね。

中村 よく聞く話かとは思いますが、フランス人の夫婦は、子供ができてもお互いを名前や愛称で呼び合い、パパ、ママと呼ぶことはありません。子供にかかりっきりで二人きりで過ごす時間がなくなるということもなく、努力して時間を作ります。

子育て全般でいえば、母親が担うことのほうが多い気がしますが、それは女性の方が気がついたり、できることが多いからではないかと。でも、朝、学校や幼稚園に送るのはパパが担当する率が高いかな。

うちの夫は本当に出張が多く、家にいなかったので大変でしたが、アパートの管理人さんやシッターさんにサポートしてもらいながらやっていました。管理人さんは、一生懸命やっている私を見て「マダム、赤ちゃん預かってあげるから、ちょっとカフェでも行ってらっしゃい」と声をかけてくださることもある。日本人はついつい、一人で頑張ってしまいますが、サポートを頼むことは悪いことではないのだと、子供が増えるたびに強く感じました。

もっと伝えていきたいフランス式の学校教育

――学校のシステムや環境も少し教えてください。

中村 学校での教師のあり方、先生と親の関わり方は興味深いものがあって、それぞれの役割が明確なのだと思います。

まず、子供たちは6週間通学すると、次の2週間はヴァカンスがやってきます。大人は仕事があるので、ずっと子供と一緒に過ごすことはできませんが、それぞれスケジュールをやりくりして家族で出かけるなどしますから、そもそも家族で過ごす時間が圧倒的に多いんです。

クラブ活動なんかもないし、先生だってお休みです。当たり前ですけど、保護者は働いている人が多いから、保護者会は夕方の6時以降に行われます。教育に関しては、フランス的な考えを日本に取り入れたほうが、子どもたちも楽になるし、先生にとっても、もっと自然に子どもたちと関われるだろうなと思うことが多いので、今後は、そういうことも伝えていきたいですね。

――フランスでは老若問わず個人を尊重しあい、合理的で羨ましいなと思うのですが、まだ戸惑うこともありますか。

中村 大概のことにはもう慣れましたが、フランス人は言いたいことははっきり「伝える」という文化。「察する」ということはしないので、そこはいまだに戸惑います。

以前に比べれば、私も言いたいことはきちんと言えるようになりましたが、それでもついついこの先は察してほしいなと言葉を濁してしまうことがあります。でも、それでは誤解を生むことにもなる。自分の意思を明確に伝えるという部分では、まだまだ未熟だと感じる時が少なくないです。

あとは……そうですね、みんな勝手かな。自分が勝手だから、他人の勝手も許容している感じがあります（笑）。

ミラノで新生活にチャレンジ、でも「やっぱり日本は良い！」

――この9月からミラノにお住まいとのことですが、56歳になられたいま、この先の仕事や暮らしのヴィジョンはどのようにお考えですか？

中村 うわ〜、お答えするのが難しい質問です。現在、長女と息子は東京にいます。私は夫と次女の3人でミラノでの暮らしをスタートしています。家族全員が新しいチャレンジの年となっています。先のことはわかりませんが、今は言葉もわからないミラノで日々格闘しています。もしパリにいたら、長女と息子の不在を寂しく思い、泣いていたかもしれませんが（笑）、私たちも私たちで一杯一杯で、彼らの不在を寂しがる余裕もありません。3年後に次女が独立する時にも、こんなふうに私たちも何か新しいことに挑戦をしているかも？

でもやはり年齢を重ねるにつれ、日本に戻りたいという気持ちは強くなってきています。フランスは大好きな場所で、生活も困ることはなくなりました。それでも体や心のどこかで常に力が入っているような感覚はあります。日本に行くと、その余計な力は抜けていくのです。家族や友人たちもいますから、やっぱり日本は良いです！

理想は南仏の家、そしてパリには小さなアパートを借りて、日本にも行けて（笑）、そんなことができたら最高ですが、体調も変わってくるでしょう。しなやかに、その時に自分たちができる最大の楽しみを見つけていたいと思っています。

