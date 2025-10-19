〈「何とかプレーできるよう調整するのがプロ」ドジャース守護神・佐々木朗希が明かしていた長期離脱“右肩痛”の真相「プロ野球選手は誰しも…」〉から続く

ナ・リーグ優勝決定シリーズで最終回のマウンドを託されるなど、ポストシーズンではゲームを締める守護神を務めているドジャース・佐々木朗希投手（23）。ポストシーズンでチームに貢献する投球を見せるまでに、本人が経験したのは右肩の痛みの再発とリハビリの日々だった。9月の「週刊文春 電子版」インタビューから一部を抜粋してお届けする。

5月に右肩の「インピンジメント症候群」と診断され負傷者リスト（IL）入りしていた佐々木だが、9月9日の5度目のリハビリ登板で見違えるような姿を見せていた。160キロ台を連発し、持ち味の剛速球が復活。その直後に行ったインタビューでは、復活の裏にあった“ひらめき”を語っていた。（初出：「週刊文春 電子版」9月18日配信）

「大船渡高校時代の良かった頃の映像を見返していた」

「実はその前夜に過去の自分の動画を見ていて、"ひらめいた"ことがあったんです」と佐々木は語る。一体、いつの動画を見ていたのか。

「自分は高校時代から、ロッテ時代も含めて過去の投球動画を保存してあって、ことあるごとに見返しています。あの日、空港に深夜に着いて、ホテルの自室で食事をしながら、大船渡高校時代の良かった頃の映像を見返していた」



そこで下半身の使い方について気づきがあったという。

「昔は左足を高く上げて、折り畳み、マウンドに着地してボールをリリースするまで、グーっと力をためて、一気に放出していた。でも今の自分は足を上げたあとに、一度ふっと体幹から力が抜けている」

美馬のフォームもイメージに取り入れた

佐々木はその違いを走り幅跳びにたとえた。本来は助走から全力疾走し、踏切の時に一気に力を解放すべきところ、途中でスピードを落としてしまう状態になぞらえた。部屋で昔のフォームを確認しながらシャドーピッチングを繰り返し、翌日のブルペンでは早速ストレートが約3.2キロ速くなっていたという。

さらに佐々木は、ロッテ・美馬学投手の引退のニュースも刺激になったと明かした。同じ右投手で足の上げ方も似ている美馬のフォームもイメージに取り入れ、高校時代に163キロを記録していた感覚を取り戻したという。

