CSファイナルステージが行われていた最中の10月15日、巨人の阿部慎之助監督（46）が山口寿一オーナーにシーズン終了報告を行った。今季はレギュラーシーズン3位、CSもファーストステージで2連敗して終戦。報告前日の10月14日には、二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチと、駒田徳広3軍監督の今季限りの退任が発表されるなど、早くも来季のV奪回に向けての動きが始まった。しかし、この人事に早速不安の声が上がっているという。

＊＊＊

【写真を見る】「監督へのヨイショが凄い」と非難された元巨人コーチ

橋上コーチを側近に

2名の退任が発表されたのは、CS敗退が決まったわずか2日後のことだった。

「リーグ優勝を飾った阪神に15ゲームの大差をつけられ、ヘッドコーチの二岡さんが責任を取る形となりましたが、このコーチ人事はある程度予想できました。阿部監督は二岡ヘッドコーチと波長が合うわけではない。彼ではなく、野球観が合う橋上秀樹作戦戦略コーチを側近に据えたいのでしょう。監督と橋上コーチとは、共著も出すほど関係が深いですからね。脇を固める村田善則総合コーチ、杉内俊哉投手チーフコーチ、亀井善行打撃コーチ、実松一成バッテリーコーチは監督にモノを言える指導者ではない。心配なのは、コーチ陣が阿部監督のイエスマンで固められてしまうことです」（スポーツ紙デスク）

信用できる二岡コーチ

思い出されるのが、長期政権を敷いた原辰徳前監督の晩年だ。第3次政権で21、22年と2年連続リーグ優勝を逃すと、翌23年に「デーブ」の愛称で知られる大久保博元氏を一軍打撃チーフコーチで招聘したが4位に低迷。原前監督は2年連続Bクラスに終わったこの年限りで退任し、大久保打撃チーフコーチも1年で退団した。

阿部慎之助監督

「デーブさんが就任すると、『監督へのヨイショが凄い』という話がすぐに広がり、選手たちの心が離れてしまった。一部の主力選手はデーブさんと会話すらしないという異常な状況でした。コーチ陣もバラバラで、チームが一致団結して戦う空気ではなかったですね」（当時の球団関係者）

コーチの立ち振る舞いに、選手は敏感だ。その点で言うと、二岡コーチの姿勢は他のコーチと違ったという。巨人でプレーした選手が振り返る。

「二岡さんは和気あいあいとした雰囲気から距離を置き、俯瞰した視点でチームを見ていました。印象的だった場面があって。昨年の試合で岡本和真が見逃し三振に倒れ、ストライク判定に不満な表情を浮かべて主審と口論になった時がありました。阿部監督はベンチ裏に引き上げ、他のコーチも気づいていなかったのですが、二岡さんは異変を察知して一塁ベンチから走って飛び出し、岡本と審判の間に入ってくれた。あのまま誰も止めに入らなかったら、岡本は退場処分になっていたかもしれない。選手に対して厳しかったけど、いざという時は守ってくれる。信用できる方でしたね」

浅野の復調をサポート

駒田3軍監督が退団した影響も懸念される。22年に就任すると熱い指導で若手を鍛え上げた。今年は笹原操希、三塚琉生が育成契約から支配下に昇格して1軍デビュー。浅野翔吾が打撃不振でファームでも結果を残せず、3軍に降格した際は復調をサポートした。

「矢野謙次2軍打撃チーフコーチ、橋本到2軍打撃コーチの指導能力が高いと言えない中、駒田さんの手腕はもっと評価されるべきです。独立リーグの高知で監督を4年間務めた実績がプラスになっているのでしょう。自分の考えを伝えながらも選手の声にも耳を傾けて柔軟性がありました。63歳と他のコーチより二回り近く年上でしたが、グラウンドに出ると一番元気でした。コーチ陣の若返りを図るための退団と見られていますが、若手の育成で貢献度が高く、このタイミングでの退任はもったいないなと感じましたね」（スポーツ紙記者）

ピントがずれた補強

来年のコーチングスタッフはまだ発表されていないが、監督の権限が強くなりすぎるとコーチが顔色を窺うようになり、その空気が選手たちにも伝染する。巨人を取材するライターは「今季終盤にその兆候が出ていました」と明かす。

「投手が先頭打者に四球を出したり、野手が犠打をミスしたりすると、阿部監督があからさまに苛立った態度を出す。周りのコーチもその態度を見て見ぬふりです。選手たちはベンチをちらちら見て、目の前の勝負に集中できていないように感じました。だから、巨人はベンチ内の空気が暗い。シーズン途中に早々と優勝争いから脱落したことが影響していることは間違いないですが、他球団の選手たちが『あんな雰囲気でプレーしたくない』と漏らしていたのが印象的でした」

この言葉を裏付けるわけではないが、大型補強が代名詞だった巨人が近年はFAで他球団に敗れるケースが珍しくない。23年オフは山崎福也（日本ハム）、昨オフは石川柊太（ロッテ）のFA補強に乗り出したが断られ、クリーンアップを打つ強打者として白羽の矢を立てた大山悠輔（阪神）にも熱心にアプローチしたが、土壇場で阪神残留が決まった。今オフはタイガースやヤンキース3Aでプレーし、日本球界復帰を明言した前田健太、国内FA権を取得した中日・柳裕也の獲得に動くことがメディアで報じられているが、巨人OBは「補強のピントがずれている」と手厳しい。

「前田は田中将大と同学年の37歳です。近年の米国でのパフォーマンスを見ると全盛期より明らかに落ちていますし、日本球界で活躍できるかというと疑問が残ります。柳も他球団から見ればそこまで脅威ではない。先発のコマがそろっていないことは確かに問題点ですが、阪神のように生え抜きを育てなければ常勝軍団は築けません」

甲斐は必要だったのか

大物選手の補強が必ずしもプラスに働くとは言えない。昨オフに甲斐拓也をソフトバンクからFA補強して正捕手として期待されたが、6月以降は攻守で貢献度が高かった岸田行倫が先発マスクをかぶり続けた。移籍1年目を終えた時点で獲得が成功だったのかを判断するべきではないかもしれないが、甲斐は今年から5年契約を結んでいる。昨年は岸田、大城卓三、小林誠司の3人を捕手で起用してうまく機能していただけに、本当に必要な補強だったのか疑問が残る。

今オフは岡本和真がポスティングシステムでメジャー挑戦を希望している。不動の4番が抜ける事態になれば、得点力不足も懸案事項になる。V奪回どころかBクラスに転落しても決して不思議ではない。契約最終年の阿部政権には険しい道が待ち受けている。

デイリー新潮編集部