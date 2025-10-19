10月9日、宮内庁が「香淳皇后実録」を公開した。1924年に昭和天皇（当時は皇太子）と結婚。上皇陛下はじめ2男5女を出産し、2000年に97歳で死去した香淳皇后のご生涯を記録した約264万字、3828ページにも及ぶ大著である。

【写真を見る】香淳皇后が「美智子さまを無視した」と報じられた、昭和天皇とご訪米時の羽田空港

公開の日の全国紙各紙は、初めて明らかになった戦時中の動向など、「実録」の資料的価値を評価する一方で、「（香淳皇后の）肉声や心情が伝わる記述は少ない」「表面的な書きぶりに終始している」との指摘も伝えた。例えば、息子である現・上皇陛下と美智子上皇后陛下の結婚決定を巡って、香淳皇后が「平民から（嫁に入る）とはけしからん」という主旨の訴えをしたのはよく知られた話だ。昭和天皇の侍従長による日記「入江相政日記」にそのように記されているのだが、今回の「実録」で宮内庁は「他人からの伝聞だ」として、それを記載しなかったのである。

昭和天皇と香淳皇后

「週刊新潮」では、香淳皇后が死去した2000年6月、関係者に取材し、その波乱万丈の生涯を伝えている。以下は、その再録である。果たして、史上初めて民間から皇室に嫁がれた美智子上皇陛下を、香淳皇后は「姑」としてどのように受けとめていたのか。従来、香淳皇后と美智子さまとの間には「確執」が伝えられてきたが、その真相とはいかなるものだったのか。巷間伝えられている「美智子さまいじめ」はあったのか。昭和天皇との知られざるご夫婦の関係などを伝えた【前編】に続き、【後編】では、美智子さまとの「嫁姑」関係について明かし、「実録」が記さなかった香淳皇后の「人間」としてのお姿を振り返ってみよう。

【前後編の後編】

（以下は、「週刊新潮」2000年6月29日号記事の一部を編集し、再録したものです。記事中の敬称は記事掲載当時のものです。文中の「皇太后」は「香淳皇后」、「天皇陛下」は現・上皇陛下、「美智子妃」は現・上皇后陛下のことを指します）

＊＊＊

美智子さまへの牽制

昭和天皇の后としての顔の一方、皇太后（＝香淳皇后、以下同）さまにはもう一つの顔がある。姑としての顔である。いわゆる美智子妃（＝現・上皇后陛下。以下同）との確執の問題だが、果たしてその実像はどの程度のものだったか。

「美智子さまと皇太后さまの間に確執があったのは、入江日記に書かれているように紛れもない事実です」

と、皇室ジャーナリストの河原敏明氏はこう語る。

「美智子妃への牽制は昭和33年11月に明仁親王（現・上皇陛下）とのご婚約が発表された時から、すでに始まっていましたが、その旗頭は常磐会会長の松平信子女史（昭和天皇の弟・秩父宮妃の母）と柳原白蓮女史（大正天皇の生母の姪）でした。皇族出身の皇太后さまも民間出身のお妃誕生には複雑な感情を抱いており、美智子さまがお妃教育を受ける時も、最初は皇居東御苑にある呉竹寮で行うことになっていたのに、それが三番町の宮内庁分室に変更されたのは、皇太后さまの強い反対によるものといわれています」

夕食の場で無視

ご成婚間近の昭和34年3月12日の入江日記には、

〈皇后さまが、今度の御慶事の馬車六頭、御大礼の時のご自身のも四頭だった、憤慨だとかおっしゃったとの事〉

という記述もある。

「つまり、皇太后さまは、ご自分のご婚儀の時は4頭立ての馬車だったのに、美智子妃のパレードが6頭立ての馬車なのは面白くないとお怒りになったというわけですね」

と河原氏は続けて言う。

「さらにこれは私がある侍従から直接聞いた話ですが、皇太子（現・上皇陛下）ご夫妻は結婚後、毎週1回、浩宮（現・今上天皇）さまを連れて御所を訪れ、両陛下とともに夕食を挟んで歓談されていた時期がありました。ところが、この時も皇太后さまは、美智子妃を無視して、全く相手にしなかった。そのため、美智子妃も病気を理由に参内を避けるようになり、昭和天皇も“美智子がそんなに来たくないなら、もう来なくていい”と言われて、結局、美智子妃は行かなくなってしまったのです」

羽田空港の光景

元朝日新聞編集委員の岸田英夫氏もこう話す。

「昭和42年11月13日の入江日記にも〈皇后さまは、一体どうお考えか、平民出身として以外に自分に何かお気に入らないことがあるか〉と美智子妃が入江侍従に訴えたことが記されています。この時すでにご成婚から8年が経っているわけですが、こうした記述を読む限り、少なくともこの時点でも、まだ皇太后さまと美智子妃の間には、何らかのわだかまりがあったのだろうと思わざるを得ませんね」

それが公のことになったのが、昭和50年9月に昭和天皇ご夫妻がアメリカ訪問に旅立った羽田空港の光景である。各皇族が一列に並んで両陛下をお見送りするそのシーンはテレビで一部始終が放映されたが、皇太后さまは笑顔で見送る美智子妃に一瞥もくれず、その前を素通りした。

「しかし、これもまた人間の姿でしょう。嫁と姑の関係はどの世界でも難しい。まして皇室という特殊な閉鎖社会の中では本人ばかりでなく、周囲の思惑がそれを大きく増幅させてしまう。皇太后さまご自身も貞明皇后との葛藤がありました。この問題はいつの世も仕方のない面があるのだと思います」（河原氏）

板挟みとなって苦労

もっとも、菊のカーテンの向こう側では様々な伝説が生まれては、それが一人歩きしてしまうのもまた事実である。

「たとえば、美智子さまがご婚約発表の日に皇居へ上った時、手袋は本来、肘まで隠れる長いものをしなければならないのに、手首と肘の間までしかない短い手袋をしていたために“あの程度の心得もないようでは……”と皇太后さま周辺から批判されたといういわゆる『手袋事件』も実は誤解です。あの時は正田家の方で長い手袋を用意することができず、とりあえず短い手袋をして家を出たのですが、実際に御所では皇太后さまが長い手袋を用意して下さっていたんです」（宮内庁関係者）

また、皇太后さまと美智子さまの間に確執があったのは事実にせよ、そう仕向けたのは美智子妃の存在を快く思わない女官や旧勢力で、むしろ皇太后さまこそ、その板挟みとなって苦悩されていたのではないかという声もある。

前述の昭和50年の羽田空港でのシーンにしても、ベテラン皇室記者の一人はまた別の見方をする。

「実は、私はあの時、皇太后さまは、もう軽い“老い”が始まっていたのではないかと思っています。当時から、すでにもの忘れはかなり酷くなっていましたし、美智子さまに対しても、無視して通り過ぎたというよりも、ご挨拶されているのに、本当に気付かなかったのではないでしょうか」

この時の訪米は、皇太后さまにとって昭和46年の訪欧に続く2度目の外遊だった。米マスコミは“育ちの良さの良さ”と報じ、こぞってそのエンプレス・スマイル（皇后のほほえみ）を称賛した。

「しかし、このご訪米中、皇太后さまは車でアメリカの街並みを走っているとき“日本にも外国のような家がずいぶん建っているのね”とおっしゃったのです。どうやら、ご自分が日本にいらっしゃると錯覚されたようですが、いま振り返れば、あの頃から、老いの前兆が出始めていたように思われるのです......」（フジテレビ客員解説委員の神田利実氏）

ただ黙っておられる昭和天皇

昭和59年にご結婚60周年のダイヤモンド婚を迎えられた昭和天皇と皇太后さまは、同年9月に福島県へのフルムーン旅行にお出かけになった。大正13年1月26日にご成婚されたお二人は、その年の夏を猪苗代湖畔にある旧高松宮別邸（天鏡閣）で過ごされている。当時、若き日の昭和天皇が自ら手綱を取り、皇太后さまを乗せた馬車も、そのまま保存されていた。だが、

「皇太后さまは、その思い出の馬車をご覧になっても、もう、何も覚えてはおられないようでした。昭和天皇が懐かしそうなご様子で、ほら、あのときの……とご説明して差し上げても、表情を変えられることもなく、ただ黙っておられるだけでした」（皇室記者）

＊＊＊

香淳皇后は2000年6月に死去した。最後は特別な延命治療を受けることもなく、静かに息を引き取られた。ふくよかだったお身体は一回りも二回りも小さくなっておられたという。だが、明治、大正、昭和、平成とほぼ一世紀にわたって国民と歩み、常に自然体だったその生涯は、いまなお国民の記憶に焼き付いている。

【前編】では、時に激しい喧嘩もした、昭和天皇との知られざる夫婦関係などを伝えている。

デイリー新潮編集部