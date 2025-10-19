10月9日、宮内庁が、香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」を公開した。香淳皇后は昭和天皇の后で、上皇陛下の母であり、今上陛下にとっては祖母、愛子さまや佳子さま、悠仁さまには曾祖母に当たる。1924年に昭和天皇（当時は皇太子）と結婚。2男5女を出産し、2000年に97歳で死去。記録上確認できる最長寿の皇后である。

【写真を見る】香淳皇后が「美智子さまを無視した」と報じられた、昭和天皇とご訪米時の羽田空港

宮内庁は2008年から17年をかけ、約1500件の資料や元側近30人への聞き取りを基に「実録」を編纂した。公開の日の全国紙各紙は、初めて明らかになった戦時中の動向などの資料的価値を評価。将官や侍従武官などと面会した際の全容が判明したことなどを挙げ、「日本近現代史の重要資料」との見方も伝えている。一方で、「（香淳皇后の）肉声や心情が伝わる記述は少ない」「表面的な書きぶりに終始している」との指摘も掲載している。

香淳皇后

確かに香淳皇后はその100年近いご生涯を通じ、天皇制とそれを巡る国民の意識が大きく変化する中、昭和天皇をお支えになられた。その間の、ご夫婦の関係とはどのようなものだったのか。また、史上初めて民間から皇室に嫁がれた美智子上皇陛下を、「姑」としてどのように受けとめたのか。そういった人間らしいお姿は、宮内庁がHPに掲載した、約264万字、3828ページにも及ぶ「実録」全文を見ても、ほとんど記されていないのである。

「週刊新潮」では、香淳皇后が死去した2000年6月、関係者に取材し、その波乱万丈のご生涯を辿っている。以下、それを再録し、「実録」が記さなかった香淳皇后の「人間」としてのお姿を振り返ってみよう。

【前後編の前編】

（以下は、「週刊新潮」2000年6月29日号記事の一部を編集し、再録したものです。記事中の敬称は記事掲載当時のものです。文中の「皇太后」は「香淳皇后」、「天皇陛下」は現・上皇陛下、「美智子妃」は現・上皇后陛下のことを指します）

16歳と14歳の婚約

皇太后さま（＝香淳皇后、以下同）は、日露戦争前夜の明治36年3月に久邇宮邦彦（くによし）王と俔子（ちかこ）妃の第一王女として東京・鳥居坂に生まれた。

皇族ではあったが、邦彦王は軍籍に入り、後に陸軍大将にまで昇進。俔子妃は、旧薩摩藩主の島津忠義公爵の第七女だが、明治8年に創立された久邇宮家は、質実剛健で決して裕福な宮家ではなかった。

東宮裕仁親王（昭和天皇）との婚約が発表されたのは大正7年1月のこと。白羽の矢を立てたのは、昭和天皇の母である貞明皇后だったが、当時、昭和天皇は16歳、皇太后さまは学習院女子部の中等科修了を目前にした14歳だった。

カエルのイタズラ

「皇太后さまといえば、まず思い浮かぶのは、いつも絶やされることのなかった気品と慈愛に満ちたあの笑顔でしょう。また戦前から戦後にかけての時代を知る世代には、神格化された昭和天皇を陰で支えた“国母陛下”としての印象が大きかったと思います」

とさるベテラン皇室ジャーナリストは振り返る。

「しかし、一方でその素顔は天真爛漫といっていいほど無邪気であり、明るく活発なご気性でした。実際、お元気なころの皇太后さまは、歌は歌うし、ピアノは弾くし、ご子息である今上陛下（＝現・上皇陛下）が、まだ皇太子の時代には“しっかりしなさい”と言いながら、そのお背中をドーンと叩かれたりもしたそうです。ちょっとしたイタズラをされるのも大好きで、ある時は、御所で捕まえたカエルを箱に入れて女官に手渡し、知らずに蓋を開けた女官が驚くのを喜んで見ておられたこともありました」

昭和天皇と皇太后さまの第一皇女である故・東久邇成子さん（元照宮）の長男の東久邇信彦氏もこう語る。

「私たちは、（昭和）天皇陛下をおじじちゃま、皇太后さまを、おばばちゃまとお呼びしていましてね。あれは昭和31年ごろだったと思いますが、私と妹が御所をお訪ねした時に、まだ小さかった妹が、皇太后さまにマンボをお教えしたんです。皇太后さまは“これでいいの？”といいながら、一懸命に踊ってくださったものでした。また、その2年後ぐらいだったでしょうか。母が当時ブームだったフラフープを御所にお持ちしたことがあったんです。その時も皇太后さまは、一緒にフラフープを回して、楽しそうに遊んでいらっしゃいましたねぇ」

ヤキモチを妬いて…

生まれながらの姫君だが、驚くほどの意志の強さと冷静な判断力の持ち主でもあった。それは、昭和6年に公開された皇太子（＝現・上皇陛下）に宛てた終戦直後の手紙からも窺える。当時、疎開先の日光にいた今上天皇（＝同）に42歳の皇太后さまはこう書いた（昭和20年8月30日）。

〈この度は天皇陛下のおみ声をおうかがひになつたことと思ひますが（中略）残念なことでしたが これで 日本は 永遠に救はれたのです〉

〈こちらは毎日B29や艦上爆撃機 戦闘機などが縦横むじんに大きな音をたてて 朝から晩まで飛びまはつてゐます B29は残念ながらりつぱです〉

互いに「良宮（ながみや）」「聖上（おかみ）」と呼び合い、昭和天皇とは仲睦まじかったが、若いころは（昭和）天皇が美貌の女官に見とれるとヤキモチを妬いて睨み付けたし、戦後はしばしば夫婦喧嘩をなさることもあったという。

「吹上御所が新築された昭和36年以前は宮内庁の3階が仮御所になっていましたが、そのころはドア越しによく喧嘩の声が聞こえたそうです。ある日など、余りにもの凄い剣幕でやりあっていたので、お迎えに上った侍従も中に入れず困ったそうですが、いよいよ時間も迫って、思い切ってドアを開けると、皇太后さまは目に涙を溜めていらっしゃった。昭和天皇は頑固で学者肌でしたから、いつも折れるのは皇太后さまでしたが、そんな時は必ずお部屋に籠もってピアノを叩きつけるように弾いておられたそうです」（先の皇室ジャーナリスト）

新興宗教に傾倒

内に秘めた感情を思わず爆発させることもあった。元宮内庁侍医の杉村昌雄氏が書いた『天皇さまお脈拝見』（新潮社刊）には、こんなエピソードが紹介されている。昭和36年7月に先の東久邇成子さんが癌のため35歳の若さで亡くなった時のこと。もはや手の施しようがないと侍医から宣告された皇太后さまは、電極を患部に当てて治すという怪しげな施療師を宮内庁病院に呼び寄せた。無論、医師はすぐ止めるよう進言したが、

「お前たちは何を言う。あの病気、もう絶対治らんと言ったではないか。ところが、あの施療師は、少しは治るという。溺れる者は藁をも掴むというが、それが分からないか」

と声を震わせて激昂し、ドアを荒々しく閉めて部屋を出ていってしまったという。

皇太后さまは2男5女をもうけられたが、昭和3年に第二皇女の久宮祐子さまを生後半年で亡くされた。それだけに家族の健康には天皇家の中では誰よりも気を遣われた。

それが高じて、昭和40年代には昭和天皇の顔面痙攣症を治癒しようと新興宗教に傾倒したこともあったというが、それもまた妻として、母としての感情に忠実な皇太后さまのお姿の一つだった。

この香淳皇后のもう一つの素顔が、美智子上皇后陛下の「姑」としての顔である。従来、お二人の間には「確執」が伝えられてきたが、その真相とはいかなるものだったのか。巷間伝えられている「美智子さまいじめ」はあったのか。【後編】で詳述する。

デイリー新潮編集部