来年１月の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地などで行われ、神奈川県内に練習拠点を置く、東海大（平塚市）が５位、神奈川大（横浜市）が７位、日本体育大（横浜市）が９位で本大会出場を決めた。

３校は、シード権を獲得している青山学院大（相模原市）、国学院大（川崎市）とともに、箱根路に挑む。

２人転倒のトラブルはねのける

神奈川大は１０時間３６分０７秒で全体７位となり、５６回目の本大会出場を決めた。得意の集団走でチーム全体のタイム底上げに貢献したのは、地道に信頼を獲得してきた副主将の塩田大空選手（４年）だった。

中野剛監督は、「突き抜けた存在がいないが、安定感のある選手層がうちの売り」と話す。この日はエースの宮本陽叶選手（同）に食らいつく組、ペースを少し落として後半に追い上げる組の二つの集団走で挑んだ。

後ろの集団を引っ張った塩田選手は１、２年時はけがで日の目を見なかったが、「他の人より長い時間、多くのメニューをこなすことが好き」な努力家。毎年夏の練習で体重が１キロほど落ちがちだったが、おかずを一品増やすなど食トレを強化。ベスト体重の約４９・５キロをキープできたことで走りが楽になり、自信につながった。

この日は中盤、仲間２人が転倒するトラブルもあったが、「力がついてきたので、焦りはなかった」と落ち着いて引っ張り続け、チーム中７位でゴール。本大会の目標はシード権。「先輩や後輩のために走りたい」。いぶし銀の４年生が静かに燃える。